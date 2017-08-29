Пророческая песня Олега Яковлева довела до слез

Поклонники отреагировали на релиз последней песни Олега Яковлева "Не плачь". Фанаты облились слезами, а возлюбленная певца сообщила, что композиция оказалась пророческой.

Песня "Не плачь" оказалась прощальной для Олега Яковлева, написавшего стихи и музыку к этой композиции. Она же стала его первой и последней авторской песней. Поклонники не могут без слез слушать детище покойного исполнителя.

"Песня до слез.. Любим вас, оч очень))", "Я тоже не могу спокойно слушать эту композицию. Хоть ты поешь " не плачь, завтра все пройдет " не плакать не получается, а боль "завтра" не пройдет. Царствия тебе небесного. Мы тебя не забудем", "Трогательная песня. Уже два месяца как нет Олежки а я не верю до сих пор", "Жить еще да жить ((((Царствие Небесное! !!! Очень жаль когда уходят молодые (((((((", "Ну как так то?! 😢😢😢 помню, люблю, скучаю...🌷🌷" – высказались пользователи интернета.

О композиции рассказала возлюбленная Яковлева Александра Куцевол. Она сообщила, что Олег написал песню в конце 2016 года, а завершил работу над ней в марте. "Планировали релиз на осень, так как печальный трек, осенний... 🍁Еще накануне записи Олег вдруг передумал писать эту композицию, но саунд-продюсер Александр Сахаров (спасибо ему 🙌🏻) настоял "в этом что-то есть", и Олег согласился) во время записи Саша также заметил "мы же пишем на века.." – так и случилось – родилась песня ***на века*** "Не плачь"..." – написала Куцевол.

Публикация от Alexandra Kutsevol (@sashakutsevol) Авг 6 2017 в 9:51 PDT

Александра дала понять, что композиция стала пророческой. "Ты даже не знаешь, кого ты теряешь..." / эта фраза в финальной версии сильно смущала меня / но Олегу очень нравилась......... и еще, в очередной раз, прослушивая песню дома, он невзначай сказал "Ты думаешь, кому я эту песню посвятил? тебе!" Прощался....... / "Я больше не боюсь за тебя, ты новая уже без меня..." /" – рассказала Александра.

Напомним, Олег Яковлев скончался 29 июня на 47-м году жизни. Прощание с экс-солистом "Иванушек International" прошло несколько дней спустя. Музыканта кремировали. Лишь в начале августа урну с прахом артиста похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. На погосте собрался узкий круг близких друзей и родственников артиста, всего на церемонии присутствовали около 20 человек.