Галкин странно вел себя на венчании с Пугачевой

Максим Галкин и Алла Пугачева сообщили своим поклонникам радостную новость – супруги обвенчались. Однако фанатов удивило поведение юмориста на церковной церемонии.

Многие обратили внимание, что в то время как Алла Борисовна светится от счастья, Максим выглядит отрешенным. Во время таинства он ни разу не улыбнулся, простояв всю церемонию с отсутствующим выражением.

"Что-то Максим совсем приуныл. Почему такой бледный и испуганный во время церемонии", – написал один из фаловеров в комментариях на странице Галкина в Instagram.

Судя по кадрам, размещенным Максимом в соцсети, улыбка появилась на лице юмориста только во время фотосессии после таинства. Кстати, первыми поздравить Пугачеву и Галкина подбежали их дети – Гарри и Лиза.

Малыши комфортно чувствовали себя в храме во время торжественной церемонии. Оба дурачились и пытались, повторяя за взрослыми, креститься. Выходило это у детей довольно забавно.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Ноя 17 2017 в 11:13 PST

Как писали Dni.Ru, 18 ноября Алла Пугачева и Максим Галкин обвенчались. Таинство состоялось в одном из подмосковных храмов. Для церемонии певица выбрала нежно-розовое платье и фату в тон наряду. Юморист надел классический костюм. На венчании присутствовали друзья пары, а также дети Максима и Аллы.