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Пугачева и Галкин украсили собой туалет в Ростове

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
В Сети появилось фото, на котором запечатлены Максим Галкин и Алла Пугачева, чьи рисунки украсили двери провинциального кафе. Однако не все оценили чувство юмора владельца заведения.
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На своей официальной страничке в социальной сети Facebook Член  экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе РФ Вадим Манукян опубликовал фотографию, сделанную в одном из кафе Ростова. Двери в туалет украсили рисунки с изображением Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Юморист, шоумен и телеведущий держит в руках табличку с буквой "М", а Примадонна – аналогичную табличку с буквой "Ж".

"Неожиданное чувство юмора у хозяев заведения в ростовском кафе . Посетители заходят в заведение, открыто ругаются и плюются со словами: "Все у Вас в заведении хорошо, но это все портит", а им персонал высказывает с улыбкой, что хозяева говорят, ничего снимать не будем, дескать это юмор такой. Я Вам честно скажу, пусть у нас с Аллой Борисовной в этом году и было недопонимание, но я этот юмор тоже принять не могу..." – прокомментировал фотографию с изображенными на ней рисунками Галкина и Пугачевой Манукян.

Многочисленные подписчики бурно отреагировали на публикацию. "До чего докатились : плоды вседозволенности!", "Глупо конечно", "Не фанат, но это пошлость!", "Да, думаю, что именно подобного мнения придерживаюсь и я. Одно дело не любить творчество, другое дело с подобным юмором относиться к людям, причем одна из них народная артистка СССР", "Это не юмор а насмешка и унижение . Я тоже не фанатам этих персон но они незаслуженно унижены", "Это не просто не смешно, это пробитие дна(((", "Гадость какая!" – высказались пользователи Сети.

Пока неизвестно, знают ли сами Максим Галкин и Алла Пугачева, что стали украшением уборной в ростовском кафе, а если знают, то какова их реакция на это обстоятельство.

16 ноября 2017, 15:34

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