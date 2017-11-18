Пугачева и Галкин обвенчались

Максим Галкин и Алла Пугачева прошли обряд венчания. Видео с таинства опубликовано в Сети.

"У нас радостное светлое событие! Мы венчались", – сообщил в своем Instagram Галкин (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).



Для церемонии Пугачева выбрала нежно-розовое платье и такого же цвета фату. Галкин пришел в классическом костюме. Храм украсили белыми цветами.

На венчании присутствовали друзья пары, а также дети Примадонны и юмориста – Гарри и Елизавета. После церемонии вся семья устроила фотосессию прямо у алтаря.

Поклонники поспешили поздравить Аллу и Максима со знаменательным событием. "Поздравляем вас! Счастья.любви на всю жизнь", "Смело!Начинаю верить в эти отношения и очень рада за них.они действительно на одной волне,нашли друг друга. Любовь нагрянула как гром", "Поздравляем счастья и гармонии на всю жизнь!!! И здоровья и конечно же долголетия 😘😘😘Молодцы", – написали фанаты.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Ноя 17 2017 в 11:13 PST

Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева заключили брак 23 декабря 2011 года. При этом с 2005 года юморист и певица жили вместе, в одном из интервью Алла Борисовна призналась, что они начали встречаться с 2001 года. 18 сентября 2013 года у Пугачевой и Галкина родились дочь Елизавета и сын Гарри, паре пришлось воспользоваться услугой суррогатной матери.