Пугачева с большим животом выступила перед пьянью
Необычный инцидент произошел во время концерта в медицинском учреждении. "Зрители крепко выпили. Спирт пили. Все, как говорится, крепко "насобачились", – рассказал Гридунов.
Он добавил, что первым выступать должен был Владимир Шаинский. Знаменитому композитору публика не понравилась. "Джон Иванович, я тебе дал согласие на выступление. Но как я буду выступать перед этой пьянью? Они же нас не слушают, шумят!" – возмутился он.
Затем на сцену вышла молодая Пугачева. "Уже с животом большим, ждала дочку (через несколько месяцев певица родила – Прим. ред.). Все в зале тут же притихли. Алла спела шесть песен. С блеском исполняла. В зале тишина, все слушали ее концерт. Тут же протрезвели", – отметил Гридунов.
По словам продюсера, Пугачева через год после этого концерта стала настоящей звездой. Гридунов уверен, что артистке очень повезло: она встретила режиссера, который помог ей покорить эстраду, передает сайт газеты "Комсомольская правда".
Юморист написал стихи про ведущую "Дома-2"
Поклонники уверены, что Ксюше изменил вкус
Мать Нюси в шоке от поведения "извращенца и социопата"
Телеведущий сделал неожиданное признание