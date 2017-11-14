Пугачева с большим животом выступила перед пьянью

Продюсер Джон Гридунов поделился любопытной историей из жизни королевы российской эстрады Аллы Пугачевой. Как оказалось, песни популярной исполнительницы оказывают чудодейственное влияние на пьяную публику.

Необычный инцидент произошел во время концерта в медицинском учреждении. "Зрители крепко выпили. Спирт пили. Все, как говорится, крепко "насобачились", – рассказал Гридунов.

Он добавил, что первым выступать должен был Владимир Шаинский. Знаменитому композитору публика не понравилась. "Джон Иванович, я тебе дал согласие на выступление. Но как я буду выступать перед этой пьянью? Они же нас не слушают, шумят!" – возмутился он.

Затем на сцену вышла молодая Пугачева. "Уже с животом большим, ждала дочку (через несколько месяцев певица родила – Прим. ред.). Все в зале тут же притихли. Алла спела шесть песен. С блеском исполняла. В зале тишина, все слушали ее концерт. Тут же протрезвели", – отметил Гридунов.

По словам продюсера, Пугачева через год после этого концерта стала настоящей звездой. Гридунов уверен, что артистке очень повезло: она встретила режиссера, который помог ей покорить эстраду, передает сайт газеты "Комсомольская правда".