"Моложавая мама": Пугачева объяснила свои экстремальные наряды

Стилист прокомментировал наряды знаменитой певицы Аллы Пугачевой. Костюмы звезды становятся все более смелыми.

Несмотря на то, что примадонне русской эстрады исполнилось 68 лет, она не боится экспериментировать с одеждой. Артистка похудела, стала одеваться более экстравагантно. Причиной для таких изменений, по признанию самой Пугачевой, стали недавно появившиеся на свет дочки-двойняшки. "Выгляжу неплохо. Единственный стимул – это дети. Очень хочется для своих двойняшек выглядеть моложавой мамой, а не молодящейся бабушкой", – рассказала Алла Борисовна на недавнем концерте.

Стилист Руслан Громов отмечает, что звезда любит носить вуали. По словам эксперта – это самый загадочный элемент женского гардероба. С ее помощью можно добиться легкости и элегантности. "Если говорить конкретно о шляпке в виде таблетки, она, вне всякого сомнения, подходит Алле Борисовне", - приводит его слова "Комсомольская правда".

Публикация от Алла Пугачева (@allasuperstar) Окт 7 2015 в 11:14 PDT

Громов считает, что Пугачева, за счет свой хорошей формы, может позволить себе носить мини-юбки с колготками, имитирующими чулки. По словам специалиста не на каждой сверстнице примадонны это будет адекватно смотреться. В данном случае, все выглядит адекватно и стильно.

Иногда Пугачева любит вспомнить молодость и использовать в своем гардеробе элементы ретро-стиля 70-ых годов. Артистка часто надевает на себя пестрые жакеты и очки в стиле винтаж. "Красивый женственный образ", - считает Руслан Громов.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Окт 13 2017 в 6:05 PDT

Прическа "Пальма", которую иногда делает примадонна – тоже дань ностальгии, уверен стилист. "Она отсылает нас во времена совместного творчества и бурного романа Аллы Борисовной и Владимира Кузьмина. У Пугачевой был такой же взбалмошный рокерский стиль", – вспоминает Громов.