Самбурская добила Бузову флейтой

Ольга Бузова слезами отреагировала на травлю, которую, по ее мнению, устроили продюсер Виктор Дробыш и актриса Настасья Самбурская. В какой-то момент у звезды "Дома-2" сдали нервы, и она расплакалась, однако слезы Ольги вызвали у Настасьи лишь смех – она добила ведущую, припомнив ей облизывание флейты.

Настасья Самбурская не оставила без внимания срыв Ольги Бузовой, который произошел во время ее интервью Андрею Разыграеву. Скандально известная актриса, по всей видимости, решила добить звезду "Дома-2", опубликовав в сториз своего аккаунта в Instagram довольно ехидное обращение к Ольге.

Самбурская написала адрес странички Бузовой в той же социальной сети и сопроводила его таким издевательским текстом: "Я вчера лизала флейту, а сегодня в попе кран. Я люблю давить на жалость, миллион лайков в "Инстаграм". Тем самым Настасья напомнила скандальный поступок Ольги во время одного из эфиров "Дома-2".

Тогда Бузова с томным видом начала поглаживать флейту по всей длине, от чего даже самые стойкие участники реалити-шоу засмущались. Мужчины и девушки начали дружно хихикать и прикрывать лицо руками. Завершила свое "выступление" Ольга, смачно облизнув флейту, а затем, эротично изогнувшись, она отошла в сторону.

Поведение ведущей вызвало бурную реакцию в Сети. Так, зрители назвали действия Бузовой "грязной выходкой" и заявили, что в погоне за популярностью и успехом она перешла все разумные границы. Впрочем, нашлись комментаторы, которые предположили, будто Ольга Бузова и Настасья Самбурская (вместе с ее продюсером Виктором Дробышем) попросту сговорились и решили "пропиариться друг на друге".

Якобы вся эта история, начиная с критических отзывов Дробыша в адрес Бузовой и заканчивая ехидным комментарием Самбурской, всего лишь тщательно спланированная акция, направленная на достижение скандальной популярности и известности. Ведь в наше время можно мгновенно стать узнаваемым только благодаря из ряда вон выходящему происшествию. Ярким примером такого сценария является история Дианы Шурыгиной.