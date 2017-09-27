Романец и Гусев из "Дома-2" не могут иметь детей

Шокирующее заявление самой известной пары реалити-шоу. Не заводить потомство у них есть все основания.

Свадьба самой яркой пары "Дома-2" Виктории Романец и Антона Гусева отменялась и переносилась. Скандалы, выяснение отношений, измены – теперь, кажется, все это в прошлом. 17 августа звезды реалити-шоу стали мужем и женой. А перед бракосочетанием они сели и обсудили все спорные моменты.

"Антон хотел, чтобы я с самого утра была накрашена, ходила по дому в красивом дорогом белье, которое покупала сама. А еще работала, готовила и убирала, – вздохнула Вика. – Но мы договорились, что ужинаем в ресторанах, а уборкой занимается клининговая компания".

А откуда же деньги на красивую жизнь? Вика не скрывает, что зарабатывает, вываливая на всеобщее обозрение грязное белье: "Подробности моей жизни, мои эмоции приносят мне деньги. Ведь еще с "Дома-2" осталось ощущение, что мне нечего скрывать. Помню, как во время ссоры с Антоном у меня телефон просто разрывался от звонков журналистов".

По словам Романец, обзаводиться потомством они пока не планируют. "Сейчас мы не можем иметь детей, так как пока хотим для себя, – шокировала признанием Вика. – Я еще не похудела до желаемой формы. Ведь если забеременею, потолстею еще больше, я к этому не готова. У Антона уже есть сын, поэтому, если он хочет нежности и умиления, может проводить с ним больше времени".

Ребенка Антону родила Евгения Феофилактова. Они поженились в 2012 году, и вскоре у них родился сын Даниэль. Но семья быстро распалась. "Несмотря на то что Женя часто говорит, будто Антон редко видится с Даниэлем, я сама не раз была свидетелем, как она целенаправленно не отдает сына. Зато, когда уезжает няня, звонит ему и просит забрать ребенка", – цитирует Вику журнал "Мир реалити-шоу".