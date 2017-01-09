Панайотова отправляют на "Евровидение"
Источник на "Первом канале", отвечающем в этом году за трансляцию "Евровидения", сообщил, что кандидатуру Александра Панайотова уже одобрили в дирекции музыкального вещания телеканала.
Пока любая информация, касающаяся будущего конкурса, держится в строгом секрете, но как удалось выяснить Life.ru, в этом году телевещатель вновь принял решение не проводить национальный отбор и не отбирать заявки на участие в конкурсе.
Исполнителя для "Евровидения" выберут, как в последние несколько лет, – советом российского оргкомитета. Уже через месяц "Первый канал" планирует озвучить свое решение представителям Международного музыкального конкурса, которым принадлежит исключительное право первыми официально назвать участника от той или иной страны.
В разговоре с журналистами сам Панайотов заявил, что пока ничего не знает о своем участии в конкурсе. "Я буду счастлив представить нашу страну на конкурсе – для меня это огромная честь. Но пока ничего не хочу загадывать", – признался Панайотов.
В музыкальной дирекции "Первого канала" пояснили, что пока не готовы озвучить официально кандидата от России, несмотря на то, что "решение практически уже принято".
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