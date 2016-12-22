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Панайотов назвал победителя шоу "Голос"
Александр опубликовал в Instgram свое фото с Григорием и другой конкурсанткой шоу "Голос" Дарией Ставрович. Панайотов уже потирает руки в предвкушении славной вокальной битвы двух сильнейших участников команды Лепса.
"Ну что ребята.. Вы готовы к поединку года?😎 в эту пятницу надеюсь на вашу поддержку! Важен каждый ГОЛОС!" – подчеркнул певец, переживший вторую волну популярности благодаря проекту, и добавил говорящий хештег #лепспобедит.
Получается, что Александр уверен в победе Григория, а это значит, что он видит на верхней ступеньке пьедестала или себя, или голосистую Дарию. Третьего не дано, потому что у каждого наставника в команде осталось по два человека.
Леонида Агутина в полуфинале представят Ксения Коробкова и Дарья Антонюк. Из команды Димы Билана на победу в шоу рассчитывают Олег Кондраков и Кайрат Примбердиев. У Полины Гагариной остались Михаил Житов и уже имеющий армию поклонниц Сардор Милано.
Вот и мы. Полуфиналисты пятого ГОЛОСА) сегодня было очень эмоционально! Спасибо Григорию Лепсу за честь спеть его песню. Спасибо Луизе и Кириллу! Было честью стоять с вами в тройке! Следующий этап - будет ОГНЕННЫЙ ������ обещаю! Спасибо тебе, мой зритель и слушатель! Спасибо огромное за ваши голоса! Вы - МОИ! ❤️ #непобедимый #голос #голос5
Последний буквально влюбил в себя зрителей, блистательно исполнив композицию Taki Rari перуанской певицы Имы Сумак. По мнению комментаторов в Сети, Сардор Милано может нарушить планы Александра Панайотова.
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