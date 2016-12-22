Панайотов назвал победителя шоу "Голос"

Один из главных фаворитов шоу "Голос" Александр Панайотов назвал победителя. Исполнитель уверен, что на первом месте непременно будет наставник проекта Григорий Лепс.

Александр опубликовал в Instgram свое фото с Григорием и другой конкурсанткой шоу "Голос" Дарией Ставрович. Панайотов уже потирает руки в предвкушении славной вокальной битвы двух сильнейших участников команды Лепса.

"Ну что ребята.. Вы готовы к поединку года?😎 в эту пятницу надеюсь на вашу поддержку! Важен каждый ГОЛОС!" – подчеркнул певец, переживший вторую волну популярности благодаря проекту, и добавил говорящий хештег #лепспобедит.

Получается, что Александр уверен в победе Григория, а это значит, что он видит на верхней ступеньке пьедестала или себя, или голосистую Дарию. Третьего не дано, потому что у каждого наставника в команде осталось по два человека.

"... и их осталось двое"... Фото опубликовано АЛЕКСАНДР ПАНАЙОТОВ (@panaiotov) Дек 19 2016 в 2:24 PST

Фото опубликовано АЛЕКСАНДР ПАНАЙОТОВ (@panaiotov) Дек 21 2016 в 11:52 PST

Леонида Агутина в полуфинале представят Ксения Коробкова и Дарья Антонюк. Из команды Димы Билана на победу в шоу рассчитывают Олег Кондраков и Кайрат Примбердиев. У Полины Гагариной остались Михаил Житов и уже имеющий армию поклонниц Сардор Милано.

Последний буквально влюбил в себя зрителей, блистательно исполнив композицию Taki Rari перуанской певицы Имы Сумак. По мнению комментаторов в Сети, Сардор Милано может нарушить планы Александра Панайотова.