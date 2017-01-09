Муж Бородиной о скором прибавлении в семействе

Муж Ксении Бородиной дал откровенное интервью. Курбан Омаров сообщил, что в их семействе грядет пополнение.

После того, как Ксения Бородина и Курбан Омаров переехали в загородный дом (съемный) с детьми, в их семье появилось несколько традиций. К примеру, каждое утро ведущая "Дома-2" готовит итальянскую яичницу, а вечерами, когда дети уснут, смотрят фильмы.

Однако, по признанию Курбана, вся их жизнь вертится вокруг маленькой Теоны. "Мама зовет обедать или сидит с ложкой каши, а Теона у меня на руках показывает пальцем, куда ее отнести... Я несу, а мама ругает меня, потому что на Тею злиться она не может. Мне приходится делать вид, что не слышу. К слову, о разделе обязанностей: Ксюшина задача – ее кормить, а моя – прыгать на одной ноге, чтобы ела", – рассказал Омаров.

Девочка уже ходит и даже говорит первые слова. По словам Курбана, сына растить сына проще. "А с малышкой разговаривать вообще невозможно, мы просто делаем все, что она просит. Только вот пока кролика не даем тискать – негигиенично", – отметил супруг Бородиной.

К слову, Курбан заявил о скором прибавлении животных в их семействе. "Ксюша мечтает о шарпее, хочет, чтобы наша семья стала еще больше. Объясняет это так: "Когда я была маленькой, мне не разрешали заводить зверей, и я сказала, что вырасту и приведу всех, кого хочу..." По ходу сейчас она взялась за выполнение этого плана. Вроде дом большой, все поместятся – не жалко", – цитирует Курбана Омарова Starhit.