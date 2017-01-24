Шнуров посвятил Бузовой матерную песню

Солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров исполнил песню, посвященную ведущей "Дома-2" Ольге Бузовой. Артист опубликовал короткий ролик в микроблоге.

"Хитмейкер я, по ходу, х..в/ В соавторы я позову/ Под звуки "Звуков поцелуев"/ Я Бу-, я Бу-, я Бузову", – спел исполнитель. Видео пришлось по вкусу его поклонникам. "А мне кажется, что Оля как раз и не против, что ее Шнур пиарит. Это успех!", "Это гениально! Браво", – восхитились пользователи.

Кое-кто начал рассуждать, почему песня Бузовой "Под звуки поцелуев" стала популярной. "Успех ее заключается в том, что она реально верит всему. Но если вы думаете, что хоть как-то можно остановить танцующую, поющую, ведущую Бузову... Кобзона-бизона было легче остановить, но не удалось, так что Бузова наше все. Рви, Ольга! Даже Серый взвыл, ой, взывает к тебе", – высказался один из подписчиков.