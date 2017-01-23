Бузова отдыхает в Риме с эффектным брюнетом

Ведущая реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова отдыхает в Италии. Звезда выложила в микроблоге фотографию, где она запечатлена за столиком в кафе вместе со своим бывшим PR-директором Антоном Богославским.

"Столько всего нам предстоит обсудить", – заинтриговала подписчиков ведущая. Поклонники порадовались за свою любимицу. "В общем, я, возможно, буду грубой, но мое отношение к тебе, Оля, было своеобразным, но в последнее время я читаю твои посты, радуюсь за тебя, слушаю твои песни и понимаю твой внутренний мир, ты такая умница, красавица и действительно настоящая женщина, со всеми достоинствами и недостатками,но в этом и есть твоя прелесть", – написала одна из пользовательниц.

Кое-кто отметил поразительное сходство PR-специалиста с певцом Димой Биланом. "Я сначала подумала, это Дима Билан! Очень похожи!", "Билан какой-то", – констатировали подписчики.

Фото опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Янв 23 2017 в 8:15 PST

На другом снимке Бузова запечатлена на фоне одного из исторических зданий в центре Рима. "Там, где была счастлива когда-то", – сделала она грустную подпись.

Фото опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Янв 23 2017 в 7:08 PST

Напомним, ведущую и специалиста по PR связывают не только деловые отношения, но и давняя дружба. Когда в Сеть попали фото и видео звезды с ее телефона, достоянием общественности стало также голосовое сообщение Ольги Антону. Ведущая рассказывала ему о расставании с мужем Дмитрием Тарасовым: "Антон, Антон, Антон, – жаловалась она молодому человеку. – он мразь, это не человек. Ты посмотри на эту мразь. Ты можешь мне как мужик объяснить, что он нах** делает. Запиши мне голосовое. Пожалуйста. Запиши хоть что-то, свои мысли вообще".