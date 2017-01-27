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46-летняя артистка презентовала провокационный клип
Бородатая "Бузова" свела с ума россиян
На видео Лермонтов с прической, как у Ольги Бузовой, с бородой и усами. По сюжету героиня клипа гуляет под ручку с возлюбленным "Дмитрием Тарасовым", кокетливо смеется. Затем, видимо тогда еще супруги, ужинают, проводят ночь любви. А утром происходит что-то страшное... "Девушка" встает с постели и с закатившимися глазами идет к фортепиано, принимается играть и петь свой хит "Под звуки поцелуев".
Так называемый Тарасов в ужасе выбегает из квартиры, завернувшись в одеяло. Сложно сказать, что так его напугало – то ли не слишком выдающиеся вокальные данные героини, то ли выражение ее лица.
"Когда привыкла просыпаться одна. Отмечай одержимых подруг", – подписал свое творение Мишаня. Пользователи моментально отреагировали на провокационный ролик. "Это гениально!", "Мишаня, ты сделал мой день!", "Лермонтов, ты талант! Короткометражки – это твое", "Я в ауте! В нокауте! Ребята! Вы лучшие! Я вас обожаю. Бузова наймет киллеров", – высказались восторженные фолловеры.
Ранее Ольга уже становилась объектом насмешек Лермонтова. Он обратил внимание, что в микроблоге ведущей часто появляются рекламные видео, в которых звезда разыгрывает iPhone среди своих подписчиков.
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