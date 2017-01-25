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Скандалист из "Дома-2" поносит Бородину и ее мужа с яйцами

Ксения Бородина и Курбан Омаров. Фото: instagram.com/borodylia
Скандалист из "Дома-2" Семен Фролов, которого недавно актриса Анастасия Сова-Егорова обвинила в избиении, поносит ведущую проекта Ксению Бородину и ее мужа Курбана Омарова. Участника телестройки возмутил инцидент в ресторане.
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На днях СМИ облетела новость о странной выходке супруга Бородиной. Бизнесмен закидал перепелиными яйцами незнакомых девушек в ресторане, возмутив своим поведением не только их, но и общественность. Пострадавшая Оксана, ставшая мишенью для расслаблявшегося в заведении Курбана Омарова, написала гневный пост в Instagram.

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"Вот так сидишь себе, ешь устрицы с креветками-медведками, отмечаешь свой ДР, а за соседним столом муж Ксении Бородиной сидит с друзьями, пьет водочку и кидается в нас перепелиными яйцами… то ли водка плохая, то ли свои яйца меньше перепелиных", – не стала скрывать своего раздражения посетительница ресторана.

Попав под обстрел, симпатичные девушки даже звали на помощь официантку. "Она конечно, удивилась, но ничего не сделала. Только ответила, что, мол, "это же муж Бородиной" и пошутила, что он так знакомится с девушками", – посетовала пострадавшая и назвала поведение Курбана омерзительным.

История наделала шума в соцсетях. Пользователи интернета поддержали Оксану, отметив, что наличие знаменитой жены не дает права мужчине вести себя с другими людьми "по-свински" и устраивать помойку в приличных, на первый взгляд, местах. К массовому осуждению поведения Курбана подключился и участник шоу "Дом-2" Семен Фролов, у которого серьезно подмочена репутация историей с избиением актрисы.

"Если правда, что муж Бородиной участвовал в забрасывании яйцами девушек с целью привлечь их внимание, то на мой взгляд недолго ждать, когда Бородина сменит кавалера. Возможно хватит у нее мудрости вывернуть это в бытовую или еще какую-то историю с совершенно другим вИдением девушек, которых забросАли) Хотя, все наверное зависит от доходов мужа) Если основательные, то и мудрость появится)", – поделился своими туманными умозаключениями опытный в амурных делах Фролов.

Далее Семен принялся критиковать ведущую "Дома-2". "На мой взгляд дыма без огня не бывает, а это еще раз говорит о том, что либо ты секс излучаешь изнутри либо нет. И как ты там не худей или тело свое не новЕй и пиши об этом песни, что ты новая, то ничего не изменится. Если нет сексуальности по природе (как ни худей), то и не будет, о чем, собственно и говорит этот случай, что нет уважения и страсти, а уж тем более любви)))" – поставил крест на замужестве Бородиной Фролов.

Тот момент когда вспомнил, что жене уже 40 минут не звонил. #паника #каблучище

Фото опубликовано Курбан Омаров (@zimamoscow)

Далее Семен выразил желание, чтобы нынешних ведущих "Дома-2" заменили на новых. "Вообще было бы замечательно, если у шоу появилась(ся) за всю историю телепроекта хоть один или одна крутой, с опытом жизненным, настоящий профессионал ведущий(ая), – не щадит Ксению и ее коллегу Ольгу Бузову острый на язык молодой человек. – Ваш, Хозяин Дом-2, Семен Фролов Всем хорошего дня)".

Автор: Елена Алешина25 января 2017, 13:20
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Самые красивые участницы "Дома-2"

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