Фролов из "Дома-2" об избиении актрисы: Мы с ней поругались

Участник реалити-шоу "Дом-2" Семен Фролов прокомментировал скандальные фотографии бывшей возлюбленной, актрисы Анастасии Совы-Егоровой. Девушка выложила фотографии, на которых запечатлены синяки, ссадины и гематомы. Поклонники решили, что ее избил Семен.

"Я не знаю, для чего она это делает. Может быть, она не выспалась, перенапряглась? Зачем она выкладывает эти фотографии, а потом ее поклонники обвиняют меня?" – поделился с корреспондентом Dni.Ru Семен.

По словам участника телестройки, неделю назад они с Анастасией поругались. "Последний раз мы виделись неделю назад. Поругались, решили расстаться, но тихо-мирно. Вчера я выложил фотографию с новой девушкой, видимо, это Настю задело, и она таким образом по-женски решила мне отомстить", – рассказал Фролов.

Фото опубликовано Семён Фролов (@frolovtv) Дек 26 2016 в 10:20 PST

Напомним, Сова-Егорова опубликовала фотоколлаж из снимков, на которых запечатлены ссадины и гематомы. "Вот такой итог... – написала она. – Я часто и много прощаю, даю шансы, да и сама прощения просить умею и делаю встречные шаги. Но! Такое я прощать не хочу! Как начался этот год просто адово, так и заканчивается; для меня синяками, гематомами и снова предательством. Хотя в этом году произошло много и отличного, особенно новых прекрасных знакомств, чудесных примирений и встреч. Но вот только одна встреча в этом году лучше бы не состоялась никогда! Есть люди-оборотни! И вот, поверьте, если вы снова примете и простите такого, то он обязательно рано или поздно снова обернется своей реальной стороной!"

Фото опубликовано Анастасия Сова-Егорова (@anastasya_sova) Дек 27 2016 в 7:36 PST

Актриса призвала девушек рвать отношения с такими мужчинами. "Бегите от мужчин, которые тянут вас вниз, бегите, если вы чувствуете, что ваша жизнь стремительно вертится только вокруг него и тем более бегите, если он вас бьет! Если вы простите, он обязательно сделает это еще!" – заключила девушка.

Семен и Анастасия встречались и в прошлом году. Они гастролировали с комедийным проектом "Сладкая парочка". Однако вскоре мужчина принял решение покинуть шоу и вернулся на "Дом-2". Сова-Егорова очень драматически восприняла решение Фролова – она наглоталась таблеток и запила их алкоголем. Однако медики смогли реанимировать актрису.