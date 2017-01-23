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Бородина похвасталась новыми губами

Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia
Ведущая реалити-шоу "Дом-2" Ксения Бородина опубликовала в микроблоге фотографию, на которой запечатлена в салоне красоты. Ведущая демонстрирует новый макияж, ее губы накрашены бледно-розовой помадой.
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Большинство подписчиц принялись нахваливать новый мейкап звезды. "Ой, как мне нравится макияж в такой гамме, очень идет! Прям нежнятина!", "Помада классная!" – высказались поклонницы. Кое-кто констатировал, что ведущей не стоит делать такой акцент на губах. "Ничего красивого не вижу: губы, губы и еще раз губы", "Ксюша, вы классная, но губы уточкой зачем?" – посетовали пользователи. Другие предположили, что Ксюша сделала инъекцию гилауроновой кислоты: "Неужели снова губы увеличила?"

А совсем недавно ведущая жаловалась на то, что в Москве, несмотря на огромное количество различных салонов, сложно найти место, которое бы устраивало с точки зрения сервиса. Ксении же по долгу службы приходится регулярно делать макияж, укладку и маникюр при помощи профессионала.

Как писали Dni.Ru, недавно звезда и ее муж Курбан Омаров рассказали, как воспитывают младшую дочь Теону.  "Мама зовет обедать или сидит с ложкой каши, а Теона у меня на руках показывает пальцем, куда ее отнести... Я несу, а мама ругает меня, потому что на Тею злиться она не может. Мне приходится делать вид, что не слышу", – поделился Омаров.

Ранее Ксения попыталась поддержать свою коллегу Ольгу Бузову, которая тяжело переживает развод с футболистом Дмитрием Тарасовым. "В этом году ты ушла из большого футбола. И прекрасно об этом знаешь, что впереди тебя ждет только самое лучшее", – высказалась Бородина.

Автор: Светлана Корнеева23 января 2017, 16:20

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