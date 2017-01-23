Dni.Ru узнали, когда скандально известная телестройка любви будет закрыта
Бородина похвасталась новыми губами
Большинство подписчиц принялись нахваливать новый мейкап звезды. "Ой, как мне нравится макияж в такой гамме, очень идет! Прям нежнятина!", "Помада классная!" – высказались поклонницы. Кое-кто констатировал, что ведущей не стоит делать такой акцент на губах. "Ничего красивого не вижу: губы, губы и еще раз губы", "Ксюша, вы классная, но губы уточкой зачем?" – посетовали пользователи. Другие предположили, что Ксюша сделала инъекцию гилауроновой кислоты: "Неужели снова губы увеличила?"
А совсем недавно ведущая жаловалась на то, что в Москве, несмотря на огромное количество различных салонов, сложно найти место, которое бы устраивало с точки зрения сервиса. Ксении же по долгу службы приходится регулярно делать макияж, укладку и маникюр при помощи профессионала.
Как писали Dni.Ru, недавно звезда и ее муж Курбан Омаров рассказали, как воспитывают младшую дочь Теону. "Мама зовет обедать или сидит с ложкой каши, а Теона у меня на руках показывает пальцем, куда ее отнести... Я несу, а мама ругает меня, потому что на Тею злиться она не может. Мне приходится делать вид, что не слышу", – поделился Омаров.
Ранее Ксения попыталась поддержать свою коллегу Ольгу Бузову, которая тяжело переживает развод с футболистом Дмитрием Тарасовым. "В этом году ты ушла из большого футбола. И прекрасно об этом знаешь, что впереди тебя ждет только самое лучшее", – высказалась Бородина.
В ближайшее время 69-летняя певица уйдет с головой в новые отношения
Жениху пришлось выхаживать и кормить с ложечки звезду Comedy Woman
Популярная российская актриса рассказала о личной жизни
Ведущую осудили за страшный make-up