Общественность возмутили яйца мужа Бородиной

Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров угодил в новый скандал. Бизнесмен закидал яйцами незнакомых девушек в ресторане, возмутив своим поведением не только их, но и общественность.

Конфликтная история, случившаяся в приличном заведении, обрастает подробностями. Сначала на супруга ведущей "Дома-2" пожаловалась в Instagram пострадавшая. Девушку зовут Оксана. Несколько дней назад она оставила гневный пост в своем микроблоге.

"Вот так сидишь себе, ешь устрицы с креветками-медведками, отмечаешь свой ДР, а за соседним столом муж Ксении Бородиной сидит с друзьями, пьет водочку и кидается в нас перепелиными яйцами… то ли водка плохая, то ли свои яйца меньше перепелиных", – не стала скрывать своего раздражения посетительница ресторана.

Пользователи Сети поддержали Оксану, отметив, что наличие знаменитой жены не дает права мужчине вести себя с другими людьми "по-свински" и устраивать помойку в приличных, на первый взгляд, местах.

Журналисты связались с девушкой, ставшей мишенью для яиц расслаблявшегося в заведении Курбана Омарова, и выяснили, как произошел инцидент. По словам Оксаны, бизнесмен был с другом и доставал метательные снаряды из салата.

"За наш стол прилетело два этих яйца. Сначала мы с подругой подумали, что это салфетка с номером телефона, и эти мужчины просто хотят с нами познакомиться. Но потом мы посмотрели на пол и обалдели", – негодует объект внимания супруга ведущей "Дома-2".

Каплан прилетел, короче говоря. Фото опубликовано Курбан Омаров (@zimamoscow) Янв 14 2017 в 11:29 PST

Девушкам, которым испортили праздник, пришлось обратиться за помощью к сотруднице заведения. "Мы позвали нашу официантку, она конечно, удивилась, но ничего не сделала. Только ответила, что, мол, "это же муж Бородиной" и пошутила, что он так знакомится с девушками. Знаете, мы – частые гостьи этого ресторана, и такого еще не было!" – цитирует разочарованную Оксану, назвавшую поведение Курбана омерзительным, сайт Life.ru.