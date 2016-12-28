Известная актриса обвинила звезду "Дома-2" в избиении

Актриса Анастасия Сова-Егорова обвинила звезду "Дома-2" Семена Фролова в избиении. Причем артистка заявила, что уже не в первый раз подвергается насилию.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Анастасия Сова-Егорова опубликовала коллаж, на котором запечатлела разные части своей фигуры с ушибами, ссадинами и гематомами. В подписи к шокирующей публикации популярная актриса сделала большую подпись.

"Вот такой итог... Я часто и много прощаю, даю шансы, да и сама прощение просить умею и делаю встречные шаги. Но! Такое я прощать не хочу! Как начался этот год просто адово, так и заканчивается; для меня синяками, гематомами и снова предательством", – грустно объявила Сова-Егорова.

Актриса заявила, что есть "люди-оборотни". "И вот, поверьте, если Вы снова примите и простите такого, то он обязательно рано или поздно снова обернётся своей реальной стороной! Бегите от мужчин, которые тянут Вас вниз, бегите если Вы чувствуете, что Ваша жизнь стремительно вертится только вокруг него и тем более бегите, если он Вас бьет! Если Вы простите, он обязательно сделает это еще!" – уверена популярная актриса. В заключение Анастасия добавила, что больше не будет верить словам.

Фото опубликовано Анастасия Сова-Егорова (@anastasya_sova) Дек 27 2016 в 7:36 PST

Комментарии не заставили себя ждать. Пока одни подписчики ужасались изображениям и пытались успокоить и ободрить актрису, другие предположили, что избил Анастасию звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Семен Фролов. "Этот ужас – дело рук Семена Фролова. Я не могу в это поверить, плачу. Но так", "Анастасия, неужели и в правду Фролов? 😲" – так звучали комментарии поклонников.

Интересно, что репортеры связались с Фроловым, чтобы он высказался относительно этой жуткой ситуации. Семен сказал, что подписан в социальных сетях на Анастасию и видел ее последнюю публикацию. Однако брать на себя ответственность за случившееся или опровергать информацию Фролов не стал. "У Насти спросите. Не хочу комментировать эту информацию", – цитирует звезду "Дома-2" Starhit.

Как напоминает издание, в 2015 году Семен Фролов и Анастасия Сова-Егорова гастролировали с комедийным проектом "Сладкая парочка". Однако вскоре мужчина принял решение покинуть шоу и вернулся на "Дом-2". Срва-Егорова очень драматически восприняла решение Фролова – она наглоталась таблеток и запила их алкоголем. Однако медики смогли реанимировать актрису.

