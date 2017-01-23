Черный понедельник звезды "Дома-2"

Глеб Клубничка потерял жену из-за ритма. Сегодня пара официально оформила развод.

Глеб Клубничка (Жемчугов) и Ольга Ветер – самая красивая пара телепроекта "Дом-2" – сегодня распалась. Об их расставании заговорили еще в ноябре прошлого года. Тогда Ветер сообщила поклонникам о том, что намерена разойтись с Жемчуговым и даже начала собирать необходимые для этого документы. А в интервью журналу StarHit Жемчугов признавался, что желает остаться в дружеских отношениях с бывшей возлюбленной, которая не станет подавать на алименты.

"23 января – Черный день календаря", – написал сегодня Жемчугов на своей странице в социальной сети. Он объяснил, почему потерял жену: "Мы просто не выдержали ритм и регулярные выяснения отношений. Не поняли друг друга, не услышали и, возможно, вовремя не приняли решение покинуть телепроект. Но самое главное – у моей жены просто прошла ко мне любовь".

Фото опубликовано RAP ARTIST��MC�� ЦАОRECORDS (@gleb_zhemchugov) Янв 17 2017 в 3:05 PST

"Сегодня состоялся развод, теперь мы официально больше не в браке. У каждого своя дорога, Глеб, я желаю тебе успеха и всего хорошего", – сообщила в свою очередь Ольга в своем микроблоге.

Видео опубликовано RAP ARTIST��MC�� ЦАОRECORDS (@gleb_zhemchugov) Янв 23 2017 в 2:34 PST

Напомним, что Клубничка и Ветер познакомились в Китае – в клубе, где танцевала. Ольга. 10 октября 2014 года Ольга и Глеб сыграли свадьбу в Братске, а затем продолжили работу в Поднебесной. 11 марта 2015 года у них родился сын Михаил. Именно Глеб Жемчугов привел Ольгу на шоу "Дом-2", на котором бывал еще до знакомства со своей супругой. Со скандального проекта Жемчугова несколько раз выгоняли, но затем приглашали вновь – уже с женой и сыном.