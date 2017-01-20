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Алла Пугачева обратилась к россиянам за помощью

Алла Пугачева. Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС
Алла Пугачева обратилась к россиянам за помощью. Примадонна отечественной сцены опубликовала интересную картинку в своем аккаунте и заявила, что хочет ее на обложку своего "Секретного диска", однако где и как ее взять не знает.
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Алла Пугачева продолжает играть в "кошки-мышки" с многочисленными подписчиками и прочей заинтересованной общественностью. После скандала с новогодними огоньками и публичным извинением автора петиции Примадонна, по всей видимости, пребывает в превосходном настроении.

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Алла Борисовна Пугачева певица

На сей раз, чтобы поднять волну обсуждений, Пугачева опубликовала картинку, на которой в мультипликационном стиле нарисована она сама в обнаженном виде (но солнцезащитных очках), прикрытая лишь розами. Тем самым артистка намекает то ли на свою легендарную композицию "Миллион алых роз", то ли на не менее легендарную сцену из фильма "Красота по-американски", в которой голая героиня Мены Сувари в лепестках роз лежит в ванне.

"Хочу такую обложку для моего "Секретного диска" Где взять, у кого, как и можно ли?" – то ли в шутку, то ли всерьез задала вопрос в подписи к публикации Примадонна, намекая на информацию о скором возвращении на сцену. Якобы появление Аллы с альбомом новых песен запланировано на весну.

Поклонники иронично отреагировали на просьбу Примадонны о помощи. "А.Б. , почему секретный??? А как же мы, мы тоже хотим ваше новое, хотя, мы и старое слушаем и смотрим с восхищением, с крещением Вас и Вашу семью!!!!", "С удовольствием сфотографирую Вас Алла Борисовна на обложку для вашего секретного диска)) 📸📸📸", "Опять розы?"

Самое забавное, что среди комментаторов якобы нашелся и автор картинки, которую опубликовала Примадонна. Им оказалась поклонница Аллы.

Между тем продюсер Максим Фадеев все никак не может успокоиться относительно новогодних передач, в которых мелькают одни и те же лица. Он сообщил о том, что решил создать альтернативное шоу. По утверждению Максима, в нем сами зрители будут решать, кому выступать, а кому забыть дорогу на сцену.

Для этого продюсер и его команда создадут интерактивный сайт. "Голосование будет по каждой кандидатуре. И мы уже начали сейчас вести переговоры с федеральными каналами. Два из них уже согласились на эту историю. Им это уже очень интересно. Так что мы сами создадим с вами нашу новогоднюю историю и сами будем потом на это смотреть", – заявил Фадеев.

Автор: Олег Райцин20 января 2017, 09:40
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