Пугачева вытащила Агузарову из психбольницы

Жанна Агузарова сразила Аллу Пугачеву наповал, едва та услышала ее голос. С тех пор Примадонна стала помогать эксцентричной певице.

Едва услышав голос Жанны Агузаровой, Алла Пугачева пришла в неописуемый восторг. "Ну это же я в молодости!"– заявила артистка. После этого Пугачева изъявила желание всячески помогать Агузаровой и ее группе "Браво".

Так, именно Алла вытащила Жанну их психиатрической клиники, которая попала туда после того, как выяснилось, что она подделала свой паспорт. Дело в том, что все тексты, исполнявшиеся со сцены, должны были проходить цензуру и получать так называемую "литовку".

Однажды по чьему-то доносу, на одном из концертов "Браво" весь коллектив вместе со зрителями схватили и отвезли в милицию. "В частности, придрались к песне "Кошки", где была фраза "Им плевать на разные бумажки". "На какие именно бумажки вы призываете плевать?" – допытывались у них. И отстали только после того, как Женя Хавтан показал официально изданную книгу с этими стихами", – рассказал один из создателей группы "Мираж" Валерий Соколов.

В итоге, арестовали одну Жанну Агузарову. "Не имея московской прописки, она купила на "трех вокзалах" "левый" паспорт, сама вклеила в него свою фотографию и эту "липу" предъявила в милиции. Ей грозил срок за подделку документов. Правда, на суде она несла такую запредельную пургу, что сажать ее не стали и отправили в психушку, откуда ее вытащила только Пугачева", – цитирует Соколова Eg.RU.

К слову, именно благодаря Пугачевой Жанна Агузарова и группа "Браво" попали на "Музыкальный ринг" в 1986 году, а также приняли участие в благотворительном концерте в СК "Олимпийский" в пользу жертв чернобыльской аварии.

"В концерте участвовали все очень известные, заслуженные коллективы и только один самодеятельный – "Браво". Многие чиновники были категорически против, но Алла их твердо поставила на место, сказала, мол, "нечего тут лезть со своими минкультовскими методичками", – рассказал в недавнем интервью музыкальный критик Артемий Троицкий.