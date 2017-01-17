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Бузову в неглиже разнесли в щепки

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86
Профессиональные педагоги по вокалу разнесли в щепки выступление Ольги Бузовой с песней "Под звуки поцелуев". Специалисты считают, что ведущей "Дома-2" нужно оставаться на телестройке и забыть о сцене.
прочитано 4175 раз

Журналисты пригласили в гости преподавателей московского Колледжа музыкально-театрального искусства им. Г.П. Вишневской и дали им посмотреть запись концертного номера Ольги Бузовой на шоу "Танцы. Елка. МУЗ-ТВ". Эксперты пришли в ужас от голоса и похабного наряда бывшей жены футболиста Дмитрия Тарасова.

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Композиция "Под звуки поцелуев" долгое время возглавляла всевозможные хит-парады. Педагоги искренне удивились такому обстоятельству.

"Это, конечно, не певица. Вот она была на "Доме-2", пускай бы там красиво и сидела! – посоветовала Бузовой преподаватель Нинель Защеринская. – Я не понимаю, когда про любовь поют в неглиже, какая там любовь? По-моему, это не имеет к любви никакого отношения".

Людмила Таращевская нашла объяснение кажущейся абсурдной популярности Ольги. "На эстраде же существует формат. Наверное, определенному формату она соответствует. Надела бы я на сцену такую шубу? Не надела бы. Мой супруг говорит: "Как жаль, что многим нашим певицам не хватает ткани на платье..." Это шоу определенного направления, но это не музыка и это не пение", – поставила крест на эстрадной карьере ведущей "Дома-2" эксперт.

Людмила рекомендует молодежи слушать Чайковского. "Хотя бы попробуйте! Популярность бывает разная. Бывает дорогая, а бывает дешевая. Каждый выбирает – золото или фольга", – многозначительно изрекла Таращевская.

Педагог Ольга Морозова сравнила номер Бузовой с камерой пыток. "Пипл хавал... И он хавает. И прекрасно себя чувствует. Представляете, кем будут эти люди?..." – приводит слова эксперта сайт Life.ru.

Автор: Елена Алешина17 января 2017, 17:45
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Похабные наряды Бузовой и Шульгиной

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