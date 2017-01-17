Тарасов высказался о Бузовой после развода

Бывший муж ведущей "Дома-2" Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов дал откровенное интервью. Спортсмен высказался об экс-супруге и заявил, что никому ничего не делал плохого.

В канун Нового 2017 года Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова оформили развод в одном из столичных ЗАГСов. Бывшие "тарабузики" предпочли не пересекаться в стенах учреждения, поэтому приехали по отдельности. Многочисленные поклонники пары до последнего надеялись, что Ольга и Дмитрий сумеют наладить отношения, но чуда не случилось.

Сложно представить, однако за развитием отношений Тарасова и Бузовой, особенно в последние месяцы, следило огромное количество людей, причем не только представителей прессы, а сам Дмитрий получил дополнительную известность.

Впрочем, сам спортсмен не видит в этом ничего удивительного. "Я был женат на известном человеке. Ольга – популярная девушка с большим кругом общения, так что такой интерес к нашему расставанию легко объясним. Никто не знает, как на самом деле я к этому отношусь, пусть это останется при мне", – заявил Тарасов.

По словам Дмитрия, он не читал и, тем более, никак не реагировал на все сообщения, которые активно писали СМИ в связи с проблемами в его с Ольгой личной жизни. Тарасов признался, что в первое время журналисты даже следили за ним. "Смешно. Но я сейчас совершенно спокоен. Время уносит все", – уверен футболист.

Многочисленные поклонники Бузовой регулярно ругают Тарасова на его страничках в соцсетях. "Их право. Я научился сам и учу своих близких людей правильно реагировать на все это. Нет времени на тех, кто пишет гадости. Давно ничего этого не читаю. Не хочу отвечать и что-то кому-то доказывать. И вообще сколько людей меня ненавидит, столько и любит. Никому в жизни ничего плохого не делал. Буду спокойно идти дальше", – цитирует Дмитрия Тарасова "Спорт-Экспресс".