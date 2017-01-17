Раздевшаяся беременная Гордон о разрыве с любимым

Катя Гордон высказалась о стереотипах. Артистка и правозащитница опровергла мнения о том, что беременность это не сексуально, и то, что после разрыва с мужчиной женщина с ребенком останется навсегда одна.

Катя Гордон порядком удивила многочисленных подписчиков своей странички в Instagram, опубликовав фотографию, на которой позирует с внушительным животом абсолютно без одежды. "Я всю жизнь совершенно неосознанно разрываю стереотипы... я на них натыкаюсь и они меня раздражают, мне в них душно... я вырываюсь из них как из кокона... это вызывает раздражение или уважение... по-разному;)" – объяснила такую пикантную публикацию Гордон.

Далее в своей подписи к фотографии Катя решила опровергнуть пару утверждений. В частности, что беременность это не сексуально. "К черту этот советский бред. Есть привычка нравиться? Хотите возбуждать своего мужчину или других – do it. Беременность это не время чувствовать себя уродом", – уверена Гордон.

Далее Катя затронула такое утверждение, согласно которому беременная или женщина с ребенком после разрыва с мужчиной не сможет найти себе другого. "Бред! Нормальный мужчина будет рад вашим детям, будет любить вас и защищать и вы еще родите и с ним;)))" – заявила ожидающая второго ребенка Катя.

В заключение Гордон обратилась к поклонницам с такими словами: "Любите, разбивайтесь, поднимайтесь и снова любите, не жалея о детках. Ваша сила в вашей готовности любить и улыбаться и посылать к черту тех, кто не так смел или силен как вы!"

Напомним, уже в феврале, как ожидается, Катя Гордон станет мамой во второй раз. 36-летняя певица, ведущая и владелица юридической фирмы имя отца ребенка скрывает. "Мой молодой человек не любит публичности, поэтому имя его я говорить не хочу. Все мои отношения, о которых все знали, заканчивались в итоге крахом, и я стала очень суеверной. Но тем не менее я счастлива, что жду еще одного мальчика. Ради этого я решила сделать ребрендинг своей фирмы: теперь моя компания будет называться "Гордон и сыновья", – заявляла ведущая журналистам. Будущего малыша Катя намерена назвать Даниэлем – так захотел ее сын Даниил.