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Беременная Катя Гордон серьезно больна

Катя Гордон. Фото: GLOBAL LOOK press/Razhden Gamezardashvili
Певица и композитор Катя Гордон сообщила, что заболела. Звезда не долечила пневмонию, и это привело к осложнениям.
прочитано 16702 раза

"Эти дни, сознаюсь, лежу пластом. Не долечила пневмонию – сбежала из больницы – и вот тебе... – написала Катя в микроблоге. – Но от любой хвори избавляет доброе слово и доброе дело. Я вчера пару раз всплакнула, читая ваши комментарии к песне: до слез, до мурашек, повторялось десятки раз... Когда открываешь душу, а эта песня и видео – это раскрытая, разрезанная скальпелем душа, есть риск, что в душу плюнут... И к этому должен быть готов любой артист... Вы мою душу погладили, обняли, поняли... И потому СПАСИБО от этой самой души".

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Гордон имела в виду свою новую песню – "Сыну". С помощью этой композиции певица пытается поддержать всех беременных женщин, которые в силу разных обстоятельств остались в одиночестве. Для исполнительницы эта тема очень близка, так как она была в подобной ситуации. Сейчас она воспитывает четырехлетнего сына Даниила и совсем скоро станет мамой еще одного малыша.

"Я знаю, как это тяжело…. – рассказывала Катя. – Моя первая беременность была настоящим адом. Ты ждешь заботу и сказку, а ее не происходит…. Ты одна, ты плачешь, ты не знаешь, как дальше…. А дальше – жизнь! Жизнь грустная и веселая, с ребенком, о котором ты никогда не пожалеешь".

Сейчас Гордон защищает права беременных женщин, оставшихся без поддержки мужчин. Недавно она вступилась за жену певца Вадима Казаченко – Ольгу. Артист уговаривал супругу развестись и сделать аборт, предупреждая, что он не будет помогать будущему ребенку.

Автор: Любовь Порываева13 декабря 2016, 17:49
ФОТОРЕПОРТАЖ

Обнаженные беременные звезды на обложках глянца

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