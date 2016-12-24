Беременная Гордон cцепилась с Анисиной

Телеведущая и юрист Катя Гордон отреагировала на критику со стороны фигуристки Марины Анисиной. Беременная владелица адвокатской конторы предложила спортсменке проверенных психотерапевтов.

Катя Гордон опубликовала ответ на критику Анисиной в своем Instagram. Ведущая написала, что "сочувствует фигуристке" и предложила "психотерапевтов, которые работают с ее компанией".

"Поясняю открыто и публично: Анисиной я сочувствую! Жалуясь на жестокое обращение супруга, выбирать защитником того, кто неоднократно поднимал руку на женщину – логический диссонанс. Ну и грустно, когда от достижений в спорте остаётся странный флер наследственных разборок и песнопений между ног у рожающей Анисиной. Впрочем, и сама была дурой и на опыт женщин до меня не смотрела. Психотерапевты, с которыми работает моя юридическая компания всегда готовы поддержать бывшую спортсменку и помочь, оставив эмоции, начать реализовываться здраво и успешно как после спорта так и после развода!", - написала Гордон.

Фото опубликовано Катя Гордон (@katyagordon) Дек 23 2016 в 8:22 PST

Ранее Марина Анисина высказалась относительно предложения своего экс-супруга Никиты Джигурды нанять Гордон в качестве адвоката по бракоразводному процессу. Марина назвала Катю "мелкой сошкой в юриспруденции". Эти слова Джигурда недавно обнародовал вместе с личной перепиской с фигуристкой.

Фото опубликовано НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda) Дек 11 2016 в 5:41 PST

Интересно, что в итоге разводом Джигурды и Анисиной, который состоялся в ноябре этого года, занимался бывший муж и отец ребенка Гордон адвокат Сергей Жорин. С ним ведущая разводилась два раза. Сейчас Катя ждет второго ребенка, но предпочитает не распространяться о том, кто отец.



Фото опубликовано Катя Гордон (@katyagordon) Дек 18 2016 в 12:05 PST