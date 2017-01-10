Кто из российских звезд может поехать на "Евровидение"

Новость о том, что на "Евровидение" от России может отправиться Александр Панайотов, наделала много шуму в Интернете. Большинство пользователей одобряет его кандидатуру, другие утверждают, что в России немало и других талантливых артистов. Dni.Ru составили свой список достойных "Евровидения" кандидатов.

Александр Панайотов

Фото опубликовано АЛЕКСАНДР ПАНАЙОТОВ (@panaiotov) Янв 8 2017 в 10:32 PST

Бархатный баритон этого исполнителя сводит с ума миллионы женщин по всей России. Отчего бы артисту и в Европе счастья не попытать? По мнению многих музыкальных критиков, Александр – один из самых талантливых современных отечественных исполнителей.

Панайотов занимался вокалом с детства, участвовал в различных конкурсах и фестивалях. В начале 2000-х началась его взрослая творческая жизнь – Александр вошел в десятку финалистов шоу "Стань звездой" и получил второе место на проекте "Народный артист". Совсем недавно Панайотов принял участие еще и в шоу "Голос". Как говорится, кто если не он?





Сергей Шнуров

Фото опубликовано Shnurov Sergey (@shnurovs) Янв 8 2017 в 5:29 PST

Эпатажный солист группы "Ленинград" за последний год приобрел бешеную популярность, особенно благодаря клипам на песни "Экспонат" и "В Питере – пить". Вся Россия-матушка с замиранием сердца следила за приключениями девушки, готовящейся к свиданию, офисного сотрудника, продавщицы и ГАИшника.

Если вспомнить о том, что солист любит вытворить на сцене что-нибудь этакое, ему прямая дорога на "Евровидение". Шнуров достоин стать лицом России.





Игорь Растеряев

Вспомните трогательный клип Игоря Растеряева на песню "Комбайнеры". Ролик рассказывает о трудовых буднях простых деревенских парней, которые "не сидят в контактах в онлайнах, а вкалывают на комбайнах". Может быть, Игорю удастся покорить сердца европейских зрителей так же, как это удалось "Бурановским бабушкам"? Да и Юрий Эдуардович Лоза считает, что наш участник должен продемонстрировать, что в России есть талантливые ребята. Для этого нужна песня о России на русском языке, а не купленное "у шведов и американцев" творение.





Егор Крид

Уж кто заставляет юных зрительниц по-настоящему визжать на своих концертах, так это Егор Крид. Молодой, симпатичный, амбициозный, полный сил. Да и песню недавно выпустил о тяжелой мужской доле – мало, мол, осталось нормальных девчат. Кто знает, может быть, именно в Киеве наш Егор и встретит гарную дивчину?





Иеромонах Фотий

Насельник Свято-Пафнутьева Боровского монастыря, регент монастырского хора, победивший во втором сезоне шоу "Голос" – по-настоящему достойный кандидат. Проникновенный тенор исполнителя способен довести зрителей до слез. Главное – чтобы Фотий вовремя получил благословение митрополита на это ответственное дело.





Наргиз Закирова

Фото опубликовано NARGIZ (@rocknnargiz) Июл 24 2016 в 6:17 PDT

Другая участница популярного шоу обладает прекрасным голосом и яркой, запоминающейся внешностью. Таким образом, отправив ее на "Евровидение", мы убьем двух зайцев – и страсть европейцев к зрелищам утолим, и продемонстрируем, как в России хорошо и душевно поют.





Ольга Бузова

Фото опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Дек 23 2016 в 10:04 PST

Печальная история любви ведущей "Дома-2" гарантированно растопит лед в сердце любого европейца. А для самой Оли участие в таком масштабном конкурсе будет хорошей встряской после тяжелого развода с Дмитрием Тарасовым. На Западе в конце концов должны узнать, как звучат поцелуи. Да и потом, ни англичанам, ни французам Бузова себя во всей красе еще не показывала. Самое время это исправить!