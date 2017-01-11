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Пугачева сделала заявление о петиции

Алла Пугачева. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Интернет разбушевался не на шутку из-за петиции с требованием убрать из новогоднего эфира Примадонну и "ее свиту". Алла Пугачева просит прекратить разборки и жить дальше.
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Пока разгневанные новогодним эфиром россияне собирают подписи под обращением к генеральному директору "Первого канала" Константину Эрнсту с требованием перестать заполнять эфир одной Пугачевой и "ее свитой", поклонники Примадонны создали контр-петицию с просьбой ее оставить.

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Алла Борисовна Пугачева певица

В интернете началась настоящая война. Ненавистники Аллы Борисовны, которым она успела намозолить глаза за первую неделю Нового года, устроили настоящую травлю.

На защиту звезды встали ее коллеги и родственники. Знаменитости и армия поклонников женщины, которая поет, даже запустили массовый флешмоб #мызапугачеву.

Примадонна обнародовала обращение в Instagram с просьбой прекратить распри и отпустить ситуацию. Примечательно, что на видеозаписи запечатлены только ноги артистки в тапочках любимого цвета Филиппа Киркорова, который, не стесняясь в выражениях, выступил в защиту своей бывшей жены.

"Пожалуйста, не волнуйтесь. Не надо собирать никакие подписи за Пугачеву, – попросила Алла у своих сторонников, создавших петицию в поддержку певицы. – Ведь самое смешное желание – это желание нравиться всем. Кому-то нравится, кому-то нет. Живем дальше! Радостно и весело". 

Напомним, обращение против "засилья Примадонны на телевидении" уже подписали более 100 тысяч человек. Россияне просят поменять программу новогоднего эфира в 2018 году и убрать из новогоднего эфира Пугачеву и "ее свиту".

Судя по тексту петиции, праздничная программа этого года понравилась не всем телезрителям. Новогодний эфир с участием Аллы Пугачевой, Максима Галкина и Филиппа Киркорова вызвал массовую волну критики как от публичных культурных деятелей, так и простых телезрителей.

В ответ на критические отзывы в свой адрес Алла Пугачева лишь посмеялась. "Ну что, злопыхатели, возбудились? Это прекрасно!!! Значит жизнь продолжается. А сила моя в любви и поддержке поклонников. Еще раз убедиться в этом настоящее счастье", – написала в Instagram Примадонна, подлив масла в огонь.

Позже Филипп Киркоров в соцсетях резко отреагировал на конфликтную ситуацию. "Какая же все таки это мерзость!! – охарактеризовал ситуацию поп-король ремейков. – Сидит себе Человек, Женщина, Актриса, Певица, никого не трогает, поет песни, занимается творчеством, радует миллионы зрителей и поклонников по всему миру уже больше 40 лет, и тут, ни с того ни с сего, какая то завистливая дрянь, какая то мразота организует продуманную акцию и выливает ушат де**ма!!! КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО?" – негодует Филипп.

Затем певец принялся яро поддерживать свою экс-супругу. "Я не буду ни к чему призывать, а скажу словами и мыслями миллионов поклонников в нашей стране и во всем мире, просто пусть каждый из вас включит свои мозги, заглянет в свою душу и совесть и вспомнит, сколько сделала эта Великая Певица для Страны, для каждого из нас, чтоб в наших душах и сердцах были радость и счастье. Она – наше Достояние Республики, наша Алла! Ну а злопыхатели, что они могут "подарить людям" кроме своей злобы?... Собаки лают, караван идет... Пой, Алла , на радость миллионам – пой, Птица Певчая!!! Мы за Тебя и мы всегда с Тобой!" – трогательно завершил свое послание Киркоров.

Автор: Милена Жарова11 января 2017, 13:28
ФОТОРЕПОРТАЖ

Филипп Киркоров нарядился как петух

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