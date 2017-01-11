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Пугачева ответила возмущенным россиянам

Алла Пугачева. Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС
Алла Пугачева отреагировала на нападки россиян, возмущенных новогодней сеткой "Первого канала", которую якобы безраздельно заняла Примадонна и "ее свита". Популярная артистка лишь посмеялась над критикой в свой адрес.
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В ответ на критические отзывы в свой адрес Алла Пугачева опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографию, на которой запечатлена с супругом, юмористом Максимом Галкиным. Оба на снимке довольно улыбаются.

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"Ну что, злопыхатели, возбудились? Это прекрасно!!! Значит жизнь продолжается. А сила моя в любви и поддержке поклонников. Еще раз убедиться в этом настоящее счастье", – написала Примадонна. Запись артистки немедленно сопроводилась множеством комментариев подписчиков, поддержавших свою любимицу.

Отметим, что не остались в стороне и коллеги Пугачевой. К примеру, близкий и давний друг Аллы, композитор и поэт Игорь Николаев опубликовал в своем аккаунте совместное фото с артисткой и подписал его дружественными словами: "МЫ ЗА ПУГАЧЕВУ!!!🎤❤ ...почему-то вспомнился Евг. Евтушенко: "Вы всегда плюёте, люди, в тех, кто хочет вам добра!" Лучшие песни АЛЛЫ всегда несли Добро и Любовь, и, даст Бог, будут нести еще долго!"

Продюсер Иосиф Пригожин также не остался в стороне от шумихи. Он так проанализировал сложившуюся ситуацию: "Если руководство "Первого канала" приняло решение, что у них является ключевым артистом Алла Пугачева – значит, это решение "Первого канала". Оно обсуждению не подлежит. Это может нравиться или не нравиться. В данном случае, если кому-то не нравится, тот переключает на другой канал. Сегодня про Пугачеву напишут, завтра еще про кого-то. Вот когда они будут руководить каким-нибудь каналом, тогда пусть и определяют, кому быть в эфире, а кому нет. Пусть придут и поуправляют. А то у нас слишком много диванных советчиков".

Пригожин сделал вывод, что негативные комментарии, направленные в адрес Пугачевой. можно отнести и к другим популярным артистам, часто появляющимся на телеэкранах. "Можно сказать, что все надоели. Говоря о Пугачевой, они говорят обо всех остальных, кто постоянно присутствует на экране. Давайте попросим показывать незнакомые лица. Кто будет смотреть, если объявить: „Новогодний огонек с неизвестными лицами. Ты увидишь это первым!“. И кто будет это смотреть? Есть определенный статус, если Пугачева есть, это считается знаком качества, значит, все хорошо", – цитирует продюсера телеканал "360".

Напомним, на днях в адрес генерального директора "Первого канала" Константина Эрнста может поступить обращение, которое уже подписали более 65 тысяч человек. Россияне просят поменять программу новогоднего эфира в 2018 году.

Судя по тексту петиции, праздничная программа этого года понравилась не всем телезрителям. Новогодний эфир с участием Аллы Пугачевой, Максима Галкина и Филиппа Киркорова вызвал массовую волну критики как от публичных культурных деятелей, так и простых телезрителей.

"Почему особо выделил новогодний эфир "Первого канала"? Потому что он, на мой взгляд, стал по качеству значительно проигрывать себе же прошлых годов. Поверьте, мало кому понравилось находиться за столом "В гостях у примадонны". Почитайте десятки тысяч комментариев под петицией и убедитесь в этом сами!" – написал житель Ростова-на-Дону Вадим Манукян.

Обращение Манукяна не ограничилось требованием убрать из новогоднего эфира Примадонну и "ее свиту". Россиянин попросил Константина Эрнста провести социальные исследования по этому вопросу. В настоящий момент сбор подписей продолжается.

Отметим, что по итогам 2016 года "Первый канал" впервые не стал лидером телевизионного рейтинга, уступив почетное место телеканалу "Россия 1". Ранее "Первый" проигрывал в этой гонки лишь однажды – в 2012 году.

Автор: Олег Райцин11 января 2017, 08:43
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