Травля Пугачевой довела Волочкову до слез

Скандал вокруг Аллы Пугачевой разгорелся до нешуточных размеров. Самые знаменитые артисты массово высказываются на злобу дня, а чувствительная Анастасия Волочкова даже расплакалась от нахлынувших эмоций.

Ранее россияне подвергли критике праздничную новогоднюю сетку "Первого канала", которую якобы безраздельно заняла Пугачева и "ее свита". Алла отреагировала незамедлительно, высмеяв "злопыхателей".

Затем подтянулись и знаменитые друзья Примадонны с обращениями к возмущенному народу. Одной из первых поддержать заслуженную артистку бросилась Анастасия Волочкова. Травля исполнительницы довела до слез балерину.

"Узнала, что против Аллы Борисовны пишут всякие глупости. Люди, научитесь любить, а не завидовать, в конце концов. Я люблю вас, Алла Борисовна @alla_orfey и всегда поддержу и буду рядом, если надо (здесь и далее стиль, орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – пообещала Пугачевой Волочкова в Instagram.

Затем балерина напомнила пользователям Сети, как много для советской эстрады сделала женщина, которая поет. "Это человек легенда. И хватит глумиться. Занимайтесь делом хоть каким-либо, кроме осуждения тех, кто является лицом России! Нет пророка в своем отечестве... Я не знаю. Обидно до слез", – переживает Анастасия.

Фото опубликовано Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Янв 10 2017 в 12:39 PST

Филипп Киркоров по привычке стесняться в выражениях не стал и назвал вещи своими именами. "Какая же все таки это мерзость!! – охарактеризовал ситуацию поп-король ремейков. – Сидит себе Человек, Женщина, Актриса, Певица, никого не трогает, поет песни, занимается творчеством, радует миллионы зрителей и поклонников по всему миру уже больше 40 лет, и тут, ни с того ни с сего, какая то завистливая дрянь, какая то мразота организует продуманную акцию и выливает ушат де**ма!!! КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО?" – негодует Филипп.

Затем певец принялся яро поддерживать свою бывшую жену. "Я не буду ни к чему призывать, а скажу словами и мыслями миллионов поклонников в нашей стране и во всем мире, просто пусть каждый из вас включит свои мозги, заглянет в свою душу и совесть и вспомнит, сколько сделала эта Великая Певица для Страны, для каждого из нас, чтоб в наших душах и сердцах были радость и счастье. Она – наше Достояние Республики, наша Алла! Ну а злопыхатели, что они могут "подарить людям" кроме своей злобы?... Собаки лают, караван идет... Пой, Алла , на радость миллионам – пой, Птица Певчая!!! Мы за Тебя и мы всегда с Тобой!" – трогательно завершил свое послание Киркоров.

Фото опубликовано Alexandr Buinov (@buinovofficial) Янв 10 2017 в 12:48 PST

Еще один представитель свиты Примадонны, Александр Буйнов, опубликовал в Instagram совместный портрет с Пугачевой. "Нарочно выбрал фотку без фильтров с моей Днюхи. Для злопыхателей. Актриса с такими ножками, с такими мозгами, такой харизмой... может (и должна!) выходить на сцену ВСЮ ЖИЗНЬ!Или, по крайней мере, сколько пожелает", – убежден исполнитель.

Буйнов считает, что нападки на Аллу – это за гранью понимания. "Петиция, кляуза, донос... для меня синонимы, словесный понос, а подписывать подобное... а давайте вот так сразу подпишем "просьбу трудящихся"о расстреле всех неполюбившихся артистов, соседей, свекровей, тещ! Не уступает дорогу молодым?! Так залезьте, запрыгните кто-нибудь на ее пьедестал! Ааа – не получается не можется? Работать надо над собой, учиться, и через всю жизнь, через пот и кровь, через неудачи и падения забраться на вершину, имя которой Алла Пугачева, и тихо так спросить – а можно я рядышком немного постою? – да пожалуйста, кто ж тебе не дает? Мне кажется так и только так должен поступать Человек, Артист, Личность! Я за Пугачеву!! Мы за Пугачеву!!!" – четко обозначил свою позицию Александр.

Фото опубликовано Александр Серов (@alex_serov54) Янв 10 2017 в 12:58 PST

К звездному флешмобу #мызапугачеву присоединился вскоре исполнитель хитов "Я люблю тебя до слез" и "Мадонна" Александр Серов. "Не позволим убрать Примадонну с экранов ТВ! Мы за Пугачеву!" – встал на защиту звезды певец и поделился совместным фото с ней.

Напомним, на днях в адрес генерального директора "Первого канала" Константина Эрнста может поступить обращение, которое уже подписали более 65 тысяч человек. Россияне просят поменять программу новогоднего эфира в 2018 году и убрать из новогоднего эфира Примадонну и "ее свиту".

Судя по тексту петиции, праздничная программа этого года понравилась не всем телезрителям. Новогодний эфир с участием Аллы Пугачевой, Максима Галкина и Филиппа Киркорова вызвал массовую волну критики как от публичных культурных деятелей, так и простых телезрителей.

Фото опубликовано ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Янв 10 2017 в 8:27 PST

В ответ на критические отзывы в свой адрес Алла Пугачева опубликовала в Instagram фотографию, на которой запечатлена с супругом, юмористом Максимом Галкиным. Оба на снимке довольно улыбаются.

"Ну что, злопыхатели, возбудились? Это прекрасно!!! Значит жизнь продолжается. А сила моя в любви и поддержке поклонников. Еще раз убедиться в этом настоящее счастье", – написала Примадонна. Запись артистки немедленно сопроводилась множеством комментариев подписчиков, поддержавших свою любимицу.