Гусев из "Дома-2" вышел в свет с новой возлюбленной

Бывший участник реалити-шоу "Дом-2" Антон Гусев, который недавно пережил расставание с женой Евгенией Феофилактовой, вышел в свет с новой возлюбленной Викторией Романец. Пара появилась на свадьбе экс-бойфренда Виктории, чемпиона мира по кикбоксингу Александра Липового и модели Александры Кабаевой.

Виктория Романец и Антон Гусев опоздали на торжество на три часа, но это не помешало им как следует повеселиться. Молодые люди не скрывали нежных чувств друг к другу. Антон не отходил от девушки ни на шаг и постоянно поглаживал ее по спине, пишет Life.ru.

Напомним, Гусев принял решение развестись с Феофилактовой уже несколько месяцев назад. При этом Антон отрицал, что крутит роман с Викторией Романец и называл эти слухи бредом. Теперь же домыслы поклонников подтвердились.

Сейчас Антон пытается отвоевать у пока еще законной супруги право видеться с сыном Даниэлем. Недавно мужчина хотел устроить ему праздник в честь дня рождения, однако Евгения запретила забирать ребенка.

"Мы договаривались, что сегодня я заберу Даниэля, устрою ему день рождения, приглашу его друзей, – рассказывал Антон с корреспонденту Dni.Ru. – Но когда сегодня я приехал за мальчиком, его няня отказалась открывать дверь, сказала, что у мальчика температура. Потом, когда все-таки открыли, я увидел, что мальчик вполне здоровенький, бегает, выбежал ко мне и сказал, что боится, что я его заберу в больницу. Ему так сказали мама и няня. Не понимаю, зачем врать ребенку! Как так можно, зачем отнимать у меня сына?!"