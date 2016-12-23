Феофилактова тоскует из-за развода с Гусевым

Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Евгения Феофилактова до сих пор печалится из-за расставания с мужем, Антоном Гусевым. Девушка выкладывает в микроблоге трогательные стихи.

"Глупо говорить, что все забыла, Просто перевернута глава. – Ты меня когда нибудь любила? – Не поверишь, я тобой жила..." – написала Евгения.

"Сейчас тяжело, нужно время! – попытались поддержать свою любимицу поклонники. – Самое главное, что твой родной любимый мужчина рядом – Даниэль! Ты сильная, ты справишься!" "Женя, ты молодец большая. Все пройдет, пройдет и это... Не время тебя вылечит, а люди. Предавший человек один раз, предаст второй. По-женски тебе сил и спокойствия", – пожелали фолловеры Евгении.

Фото опубликовано EVGENIIA GUSEVA (@zhenechkaguseva) Дек 16 2016 в 3:44 PST

Кто-то традиционно набросился с критикой на бывшего возлюбленного звезды. "Многие пишут, что Женька его не любила, мол, по беременности. Я вчера их "Перископ" посмотрела, записи. Она к нему – и дай поцелую, и постоянно хвалит, и жмется к нему. Видно, что очень любит. А он как м...к себя ведет. Такое чмо высокомерное, я даже не ожидала, что в нем столько г...на", – высказалась одна из подписчиц.

Напомним, о расставании Антон и Евгения сообщили в ночь с 20 на 21 ноября на своих страничках в соцсети. Молодые люди признались, что живут отдельно. Их сыну Даниэлю скоро исполнится четыре года.

Фото опубликовано ANTON GUSEV������27years. (@antongusev89) Дек 13 2016 в 3:14 PST

Позже Гусев признался, что жена ограничивает его общение с сыном. Мужчина хотел устроить Даниэлю праздник в честь дня рождения, но Евгения сообщила, что у мальчика температура. "Мы договаривались, что расстанемся на хорошей ноте, без скандалов, без СМИ и ток-шоу. Удаляли плохие комментарии друг про друга в соцсетях, – говорил Гусев в интервью корреспонденту Dni.Ru. – Но потом она перестала это делать, начала выкладывать фотографии то с одним, то с другим мужчиной, видимо, желая меня позлить. Это не подействовало – тогда она решила манипулировать при помощи ребенка. К сожалению, она не обращает внимания на то, как он себя чувствует".