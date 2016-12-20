Кума Пугачевой о нравах в звездном семействе

Примадонна может пожурить супруга. Но в целом их отношения можно считать образцовыми.

На этой неделе браку Аллы Пугачевой и Максима Галкина исполняется пять лет – деревянная свадьба. Отношениях супругов кажутся идиллическими. Крестная их сына Гарри дизайнер Мила Ставицкая рассказала о том, из-за чего в звездной семье может возникнуть конфликт.

"Алла за строгость с ребятишками, – рассказала Мила. – А Максим всегда прямо тает, когда сын и дочь рядом. Балует их всячески – стоит Лизе и Гарри только попросить и состроить глазки, он уже на все готов. Бывает, жена, вернувшись поздно с мероприятия, его нет-нет да и упрекнет, что мультики дети сидят и смотрят больше времени и не спят в положенный час".

По словам Ставицкой, спорят в звездном семействе обычно разве что за большим столом – хлебосольные хозяева часто устраивают в замке праздники для друзей и близких. "Разговоры ведутся на самые разные темы. И политика, и музыка, и дети… Конечно, у Аллы с Максом мнения по некоторым вопросам разнятся. И тут они, бывает, увлекаются – как и все нормальные люди, иногда отстаивают свою точку зрения. Речь может идти, к примеру, о новой песне или выступлении кого-то из их коллег", – цитирует Милу журнал StarHit.Ru.

Фото опубликовано Максим Галкин / Official (@maxgalkinru) Дек 7 2015 в 9:30 PST

Сегодня звездная семья готовится к Новому году. Алла Пугачева призналась Dni.Ru, что елку они нарядят искусственную, а в гости ожидают многих друзей. На столе будут холодец, оливье и рыба под маринадом.