"Все начинает затухать": как сейчас живет 53-летний Сергей Астахов из сериала "Девушки с Макаровым"

С возрастом отношение артиста к жизни поменялось.



В мае 2022 года актер Сергей Астахов отметит 53-летие. С возрастом отношение артиста к жизни поменялось коренным образом. По словам Астахова, он заметно поумнел, поэтому теперь правильно расставляет приоритеты. Во-первых, Сергей старается больше заботиться о близких, во-вторых, артист прежде думает о собственном комфорте, а уже потом о творчестве. В-третьих, знаменитость чувствует, что "пришло время отдавать".

Астахов привередничает, выбирая роли. Знаменитость больше не хватается за каждый встречный проект. Сергей предпочитает работать только с профессионалами. С годами, признался артист, у него появилось больше возможностей.

"Здоровье сильно не тревожит", – отметил Сергей Астахов в свежем интервью.

Не так давно на экраны вышел второй сезон сериала "Девушки с Макаровым", где Сергей Астахов исполнил роль недалекого начальника ОВД Виталия Саламатина. Кроме того, на подходе еще пять-семь проектов с участием звезды. Актер трудится в театре Надежды Бабкиной, ставит антрепризы, которые приносят ему хороший доход.

У Сергея Астахова есть 23-летняя дочь от второго брака Мария. Девушка пошла по стопам знаменитого родителя – оканчивает Щукинское театральное училище. Актер планирует устроить наследницу в один из своих антрепризных проектов. "Наберется опыта, подзаработает денежек", – рассуждает звезда сериала "Девушки с Макаровым". Недавно Сергей возил Марию в Эмираты. Актер показывал наследнице Дубай. Для дочери артист выстроил дом на Истре, в 700 метрах от собственного жилища. Чтобы обеспечить отпрыска жилплощадью, Астахов ставил по 200 антреприз в год.

Сергей Астахов восемь лет состоит в незарегистрированных отношениях со своим директором Викторией Савкеевой. Избранницу актер называет женой. Сергей и Виктория практически не расстаются. Дома у звезды кино и сериалов царит идиллия.

Звезда "Девушек с Макаровым" осознает, что уже не такой как в 30 лет. У Астахова "притухли желания, силы и эмоции". "Все начинает гармонично затухать", – рассуждает Сергей.