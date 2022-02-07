Звезда сериала "Девушки с Макаровым" "выкрала" рожденного от известного режиссера сына

Популярная артистка соскучилась по наследнику.

33-летняя звезда сериала "Девушки с Макаровым" Наталья Бардо воспитывает сына Эрика от известного режиссера Марюса Вайсберга. Наследнику актрисы и кинематографиста в мае исполнится шесть лет.

В свежем интервью Наталья Бардо рассказала, что ее сын ходит в английский детский сад. Мальчик уже читает и считает на двух языках. Кроме того, Эрик увлекается футболом, ходит на плавание и брейк-данс.

Как оказалось, ребенок не менее загружен, чем его знаменитые мама и папа. "Однажды мне даже пришлось украсть своего ребенка", – пожаловалась Бардо.

Тогда, поведала Наталья, у нее "был сложный период": она целыми днями пропадала на съемках, домой приезжала только поспать. Сына актриса почти не видела. В редкие выходные, говорит Бардо, провести время с мальчиком тоже не получалось – он был на занятиях. Однажды актриса "похитила" наследника у нянь, педагогов и тренеров, чтобы вдоволь наобщаться с ним.

Наталья Бардо и ее муж Марюс Вайсберг стараются раз в неделю выбираться куда-нибудь всей семьей. Например, супруги водят сына в игровую комнату при торговом центре, смотрят мультики в кинотеатре. Кроме того, актриса, режиссер и их наследник вместе завтракают.

Марюс, говорит Наталья, мечтает о еще одном ребенке. Братика или сестричку просит и маленький Эрик. Бардо к пополнению к семье пока не готова. На данном этапе артистка занята своим здоровьем. Впрочем, знаменитость не исключает, что через пару лет родит еще малыша.