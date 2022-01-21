Актриса сериала "Девушки с Макаровым" перенесла тяжелую операцию

33-летняя актриса Наталья Бардо стала частью сериала "Девушки с Макаровым". В новом сезоне ленты супруга режиссера Марюса Вайсберга сыграла начальницу киберотдела полиции. Свежие эпизоды картины выйдут на ТНТ 31 января.
В свежем интервью Наталья Бардо рассказала, что 2021 год подарил ей не только интересные роли. Актрису подвело здоровье. Несколько месяцев назад Наталья пережила хирургическое вмешательство. Операция, призналась Бардо, была тяжелой. Знаменитость лежала в отделении гинекологии.
Сейчас актриса сериала "Девушки с Макаровым" восстанавливается. Наталья чувствует себя с каждым днем все лучше и уже вернулась к спорту. На данном этапе Бардо делает упражнения дома. Артистка мечтает вернуться к полноценным тренировкам по пилатесу, которые очень любит. До операции супруга режиссера занималась два-три раза в неделю.
Сейчас Наталья Бардо находится в США с мужем и сыном. У актрисы подрастает пятилетний наследник Эрик. Как призналась Бардо, она впервые отправилась за рубеж без няни. Справляться с мальчиком одной, говорит артистка, физически тяжело. Впрочем, такие поездки, считает Наталья, сближают.
"Пока отдых у нас не складывается: мы то переезжаем, то разбираем вещи, то собираем", – посетовала актриса сериала "Девушки с Макаровым".