Истощенная Куркова впервые появилась на публике после родов

Актриса предпочитает не распространяться о своей личной жизни. Поклонникам приходится догадываться практически обо всем. Однако одну радостную новость в конце августа она все-таки сообщила.

Все дело в том, что еще осенью прошлого года в СМИ появилась информация о том, что знаменитость родила ребенка. Ходили слухи, что стройной звезде пришлось даже прибегнуть к услугам суррогатной матери. Однако ни она, ни предполагаемый отец малыша, Сергей Амарян, не комментировали информацию. Этим летом дива обратилась к поклонникам и даже показала снимки.

На кадрах совершенно счастливая Равшана Куркова проводит время с малышом. Многим показался занимательным тот факт, что она не стала скрывать лицо сына, но имени так и не назвала. Артистка призналась, что рождение ребенка сильно изменило ее. Теперь она чувствует связь с ним, а ее сердце лишь становится больше вместе с наследником.

Накануне в одном из столичных кинотеатров прошла премьера сериала "Контакт". Лента повествует о проблемах поколений, связанных с социальными сетями. Режиссером проекта стал Евгений Стычкин. Артистка посетила мероприятия, решив, видимо, поддержать коллегу.

Многие подчеркнули, что Равшана Куркова стал еще более стройной, чем была ранее. Пользователи Сети то и дело обвиняют диву в излишней худобе. Несмотря на комментарии, глаза артистки сияют, а она сама выглядит совершенно счастливой. Видимо, она и правда всем абсолютно довольна.

