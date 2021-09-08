Истощенная Куркова впервые появилась на публике после родов

Все дело в том, что еще осенью прошлого года в СМИ появилась информация о том, что знаменитость родила ребенка. Ходили слухи, что стройной звезде пришлось даже прибегнуть к услугам суррогатной матери. Однако ни она, ни предполагаемый отец малыша, Сергей Амарян, не комментировали информацию. Этим летом дива обратилась к поклонникам и даже показала снимки.
На кадрах совершенно счастливая Равшана Куркова проводит время с малышом. Многим показался занимательным тот факт, что она не стала скрывать лицо сына, но имени так и не назвала. Артистка призналась, что рождение ребенка сильно изменило ее. Теперь она чувствует связь с ним, а ее сердце лишь становится больше вместе с наследником.
Накануне в одном из столичных кинотеатров прошла премьера сериала "Контакт". Лента повествует о проблемах поколений, связанных с социальными сетями. Режиссером проекта стал Евгений Стычкин. Артистка посетила мероприятия, решив, видимо, поддержать коллегу.
Многие подчеркнули, что Равшана Куркова стал еще более стройной, чем была ранее. Пользователи Сети то и дело обвиняют диву в излишней худобе. Несмотря на комментарии, глаза артистки сияют, а она сама выглядит совершенно счастливой. Видимо, она и правда всем абсолютно довольна.
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