Равшана Куркова раскрыла чувства к отцу своего ребенка

41-летняя звезда российского экрана Равшана Куркова крайне редко рассказывает публике о личной жизни. Более того, знаменитости удавалось больше года скрывать пополнение в семье.
21 августа Куркова рассказала, что родила сына Гаспара. Папой мальчика является 38-летний Сергей Амарян – наследник миллиардера из Карабаха. По слухам, избранник Равшаны души не чает в ней и малыше.
В свежей публикации в "Инстаграм" Равшана Куркова дала понять, что очень счастлива с Сергеем Амаряном. В этих отношениях артистка чувствует себя гармонично.
Знаменитость процитировала писателя из США Доктора Сьюза. "Вы понимаете, что влюблены, когда не можете заснуть, потому что реальность наконец-то прекраснее ваших снов", – написала она.
Отметим, ходят слухи, что Равшана Куркова воспользовалась услугами суррогатной матери. Близкое окружение актрисы эти сплетни опровергло, но у общественности все еще остались сомнения на этот счет.
Отметим, Равшана Куркова дважды ходила под венец. Первый брак знаменитости с фотографом Семеном Курковым распался после трагедии. Актрисе пришлось прервать беременность из-за смерти плода. Вторым мужем артистки был коллега по цеху Артем Ткаченко. Этот союз продлился четыре года.
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