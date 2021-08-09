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Сериалы
Как сейчас живет отметившая 40-летие звезда сериала "Великолепный век. Империя Кесем"

Как сейчас живет отметившая 40-летие звезда сериала "Великолепный век. Империя Кесем"

Вильдан Атасевер отказалась от пустых ожиданий.
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Актриса Вильдан Атасевер проснулась знаменитой благодаря работе в сериале "Великолепный век. Империя Кесем". Многие любители турецких теленовелл в России помнят эффектную блондинку в образе Хюмашах султан – правнучки Хюррем султан.

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26 июля Вильдан Атасевер отпраздновала 40-летие. Артистка призналась, что к этому возрасту ее приоритеты поменялись. Актриса отказалась от пустых ожиданий. Единственное, чего теперь хочет Атасевер, – быть здоровой и всегда находиться рядом с близкими людьми.

"Десятилетие после моего 30-го дня рождения – время, когда я принимала собственные решения, правильные или неправильные. Я стала тем, кто знает, чего хочет. Встречалась с красивыми людьми, смотрела хорошие фильмы, читала книги, бывала в городах. Меня тоже интересует магия сорокалетия. Моя энергия очень хорошая, и я чувствую себя хорошо. Я считаю, что человек такой, какой он есть душой и разумом", – говорит о новом этапе своей жизни звезда.

Вильдан продолжает активно сниматься. После исторической теленовеллы актриса сыграла в десятке проектов, но ни один из них не был так популярен как "Великолепный век. Империя Кесем". Атасевер между тем считает, что любая работа ценна. Она и другие артисты, работающие на телевидении, трудятся, чтобы рассказать зрителю историю и сделать персонажей живыми. Телевизионные сериалы – это искусство, считает Вильдан.

В июле этого, 2021 года, исполнительница роли Хюмашах султан воссоединилась со своим возлюбленным – 43-летним музыкантом Мехметом Эрдемом. Парочку заметили на отдыхе в Бодруме. Знаменитости отлично проводили время и не скрывали своих чувств.

Вильдан и Мехмет были в разлуке семь месяцев. Актриса и музыкант решили поставить отношения на паузу. Причины разрыва знаменитости раскрывать не стали.

Отметим, за плечами Вильдан Атасевер две неудачные попытки создать семью. Впервые она пошла под венец с актером Тайланом Кылынчем. Актриса семь лет была женой коллеги по цеху. Через три года после болезненного развода знаменитость вновь отправилась в ЗАГС. Вторым мужем звезды был артист Исмаил Хаджиоглу. Этот союз просуществовал пять лет.

Вильдан Атасевер выглядит намного моложе своих лет. Звезда сериала "Великолепный век. Империя Кесем" тщательно следит за фигурой. Три раза в неделю актриса занимается боксом, пилатесом, посещает кардио-тренировки. По словам Вильдан, спорт и пешие прогулки подпитывают ее в духовном плане.

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Фото: www.instagram.com/ vildanatasever/
Автор: 9 августа 2021, 17:14

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