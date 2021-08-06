"Меня полтора года все никак не насудят": Карпович получает повестки из-за Прилучного

Звезда сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович больше года не сходит со страниц прессы. Актриса оказалась в центре внимания после того, как появились слухи о ее романе со звездой сериала "Мажор" Павлом Прилучным.
"Папину дочку" обвинили в крахе брака актера с Агатой Муцениеце. Карпович с тех пор считают разлучницей. Мирослава то и дело подвергается нападкам недоброжелателей в Сети.
Общаясь с подписчиками личного микроблога, Мирослава Карпович дала понять, что полностью абстрагироваться от негатива у нее не получается. Знаменитость учится реагировать на злопыхателей с юмором.
"Меня полтора года все никак не насудят😂🙏🏻Хожу повестки справа и слева получаю😅Это ирония😉чуточку легкости никогда нам не помешает😘😘😘Все хорошо🙏🏻Обняла! (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)" – написала Мирослава поклоннице.
Поводом для переписки с фанатами стал свежий пост Карпович. Актриса опубликовала фото, на котором позирует на фоне белоснежных яхт. В подписи Мирослава сообщила, что уронила в воду туфельку.
"КОНКУРС😁☝🏻Хто тапку вторую на дне речки найдет, за того замуж пойду😂🙏🏻", – в шутку отметила звезда сериала "Папины дочки".
Поклонники напомнили знаменитости о уже имеющемся женихе – Павле Прилучном. Кто-то из подписчиков предположил, что Мирослава собирает гарем из мужчин. Карпович тем временем призвала фанатов относиться ко всему с меньшей серьезностью.
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