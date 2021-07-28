"Алкоголь – мой главный учитель": упивающаяся шампанским Рудова вывалила грудь

Поклонники заметили, что Наталья Рудова ведет себя очень раскрепощенно и порой даже вызывающе. На днях она показала видео, на кадрах которого было видно глубокое декольте и ее сочную грудь. При этом на ней не было заметно белья.
Рудова попыталась оправдаться и пошутила о том, что съела слишком много пасты. При этом актриса держала в руках бокал шампанского и невинно смотрела в сторону. "Алкоголь – мой главный учитель", – написала она в разделе "Сторис".
Также актриса опубликовала в своем "Инстаграм" смелые фото и видео, на которых предстала в экстремально открытых купальниках. Поклонники считают, что таким образом Рудова привлекает внимание потенциальных женихов.
Ранее в Сети разгорелся скандал из-за того, что блогер Лена Миро назвала сомнительной дружбу между Рудовой и Решетовой. Она заявила, что развратный отдых девиц негоже проводить вместе с ребенком, сыном модели от Тимати. Светский обозреватель заявила, что Решетову после таких тусовок с Рудовой можно лишать родительских прав.
Отметим, что Наталья Рудова редко комментирует свою личную жизнь, но периодически позволяет себе высказываться о мужчинах. Недавно она высказалась о чрезмерно ухоженных красавцах, которые живут за счет состоятельных женщин.
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