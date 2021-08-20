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Сериалы
"Нужно брать пример": редкое видео Добронравова с сыновьями вызвало восторг

"Нужно брать пример": редкое видео Добронравова с сыновьями вызвало восторг

Знаменитости записали ролик для фанатов.
прочитано 220 раз

У 59-летней звезды сериала "Сваты" Федора Добронравова дружная и сплоченная семья. У знаменитости два взрослых сына. Иван и Виктор Добронравовы пошли по папиным стопам и тоже стали актерами.

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 Федор Викторович Добронравов

Федор Викторович Добронравов актер

Добронравов и его сыновья иногда записывают для поклонников музыкальные номера. Накануне в инстаграм-аккаунте звезды "Сватов" появилось свежее видео, на котором семейство исполняет песню из кинофильма "Три дня Москве" "Ты говоришь мне о любви".

Знаменитостей засняли на живописном берегу Волги. В кадре Федор Викторович аккомпанирует наследникам на гитаре. В конце номера Виктор Добронравов отметил, что их семейное трио теперь носит название "Щучьи челюсти". Ролик со знаменитостями произвел фурор в Сети.

"Очень душевно❤️👏 (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)","Спасибо вам!!! Чудесное исполнение замечательной песни! Зарядили хорошим настроением на весь день!!! ❤️", "Семья, с которой нужно брать пример!!!", "Какие вы все офигенные😍", "Крутые парни! 👏👏👏", – пишут интернет-пользователи в комментариях под видео.

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Публикация от Федор Добронравов (@dobronravov.fedor)

Напомним, Федор Добронравов много лет счастливо женат. Супруга артиста, Ирина, не имеет отношения к киноиндустрии. Путь к славе для Федора Викторовича был тернист – профессия начала отвечать актеру взаимностью далеко не сразу.

"Параллельно с театром я подрабатывал дворником в детском саду, мыл полы в Третьяковской галерее", – говорил Добронравов о первых годах в Москве.

Ирине пришлось вытерпеть безденежье, бытовую неустроенность и постоянное отсутствие супруга дома. Сегодня звезда "Сватов" работает почти без отдыха – кино, театры, сериалы. У знаменитости есть надежный тыл – семья, ради которой хочется жить и трудиться.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 20 августа 2021, 12:18 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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Гость837867
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Вот есть люди, общение с которыми, сравни с тем, что напьешься ключевой воды! Эти ребята полностью относятся к этой категории! Светлые, позитивные, доброта так от них и исходит! Счастья, здоровья, удачи и благополучия вам, дорогая семья Добронравовых! Даже фамилия у них состоит из двух положительных слов: "добро" и "нравится". "Респект и уважуха вам", как сказали бы современные тинейджеры!
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