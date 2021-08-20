"Нужно брать пример": редкое видео Добронравова с сыновьями вызвало восторг

У 59-летней звезды сериала "Сваты" Федора Добронравова дружная и сплоченная семья. У знаменитости два взрослых сына. Иван и Виктор Добронравовы пошли по папиным стопам и тоже стали актерами.
Добронравов и его сыновья иногда записывают для поклонников музыкальные номера. Накануне в инстаграм-аккаунте звезды "Сватов" появилось свежее видео, на котором семейство исполняет песню из кинофильма "Три дня Москве" "Ты говоришь мне о любви".
Знаменитостей засняли на живописном берегу Волги. В кадре Федор Викторович аккомпанирует наследникам на гитаре. В конце номера Виктор Добронравов отметил, что их семейное трио теперь носит название "Щучьи челюсти". Ролик со знаменитостями произвел фурор в Сети.
"Очень душевно❤️👏 (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)","Спасибо вам!!! Чудесное исполнение замечательной песни! Зарядили хорошим настроением на весь день!!! ❤️", "Семья, с которой нужно брать пример!!!", "Какие вы все офигенные😍", "Крутые парни! 👏👏👏", – пишут интернет-пользователи в комментариях под видео.
Напомним, Федор Добронравов много лет счастливо женат. Супруга артиста, Ирина, не имеет отношения к киноиндустрии. Путь к славе для Федора Викторовича был тернист – профессия начала отвечать актеру взаимностью далеко не сразу.
"Параллельно с театром я подрабатывал дворником в детском саду, мыл полы в Третьяковской галерее", – говорил Добронравов о первых годах в Москве.
Ирине пришлось вытерпеть безденежье, бытовую неустроенность и постоянное отсутствие супруга дома. Сегодня звезда "Сватов" работает почти без отдыха – кино, театры, сериалы. У знаменитости есть надежный тыл – семья, ради которой хочется жить и трудиться.
Популярные темы форума
Как разлюбить бывшего?
Вино и грудное вскармливание
Зависимость от сосудосуживающих средств
Санкции закончились.
Скандал футболиста Мамаева Павла
что такого в афганистане?
инопланетяне в кемерово
Как лечить нервы
жаркий поцелуй малахова
Встречаюсь с кавказцами