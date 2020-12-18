"Мне было плохо": нищий Добронравов из "Сватов" сгорал от стыда

Были времена, когда актер и его родные еле-еле сводили концы с концами. Содержать жену и детей на актерский гонорар было невозможно. Ко всему прочему у Добронравовых не было собственного жилья.
"Мне было плохо, грустно, стыдно, что я не могу содержать семью", - призналась звезда сериала "Сваты".
Федор Добронравов был уверен, что сыновья, Виктор и Иван, распробовав вкус бедности еще в детстве, выберут для себя денежные профессии, например, торговлю или банковское дело. По словам актера "Сватов", его наследники могли бы состояться и вне актерства. "Так как я знаю, что они гораздо умнее меня", - сказала знаменитость.
Надежды Добронравова не оправдались – сначала старший сын, Виктор, заявил о желании связать свою жизнь со сценой, а потом и младший Иван решил служить Мельпомене. Звезда сериала "Сваты" отметила, что отпрыски выросли за кулисами, и именно это определило их дальнейшую судьбу.
Напомним, широкую известность Федор Добронравов получил в середине нулевых. Артист появился в телевизионном проекте "6 кадров", снялся в ситкоме "Сваты", сыграв любимого многими персонажа Ивана Будько.
Сегодня Добронравову грех жаловаться на гонорары. Артист очень востребован у продюсеров и режиссеров. График знаменитости расписан на год вперед.
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