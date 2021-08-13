Неузнаваемый актер "Универа" и его жена отпраздновали 10-летие совместной жизни

Знаменитость сильно изменилась внешне.

Звезда сериала "Универ" и его супруга Алена отпраздновали десятую годовщину свадьбы. Стас Ярушин и его избранница обменялись кольцами 12 августа 2011 года.

В личном микроблоге актер поздравил возлюбленную с годовщиной. Стас сообщил, что он и его супруга через многое прошли за десять лет, однако в подробности вдаваться не стал. Актер отметил, что для его семьи "все только начинается".

Алена, отметил Стас, невероятная женщина – мудрая, заряжающая энергией. "Мне безумно с тобой легко и просто!" – сказал жене актер "Универа".

Ярушин также опубликовал фото с романтического свидания. Стас и Алена запечатлены на крыше, за их спинами открывается замечательный вид на Москву. Супруги пьют шампанское под стеклянным куполом.

Стас и Алена познакомились на съемках сериала "Универ". Ярушин влюбился в эффектную блондинку с первого взгляда. Он сделал предложение красавице через несколько недель после первой встречи.

В 2012-м у пары появился первенец – дочь Стефания. Через два года Ярушины вновь стали мамой и папой – родился сын Яростав.

Отметим, в последнее время Стаса Ярушина не узнать. Звезда "Универа" сильно изменилась внешне. Артист сильно похудел, сменил прическу отрастил бороду.