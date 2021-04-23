Звезда "Универа" в пух и прах разнесла Петросяна "с ордой"

Карьера Ярушина на телевидении началась благодаря КВН. Актер был участником команд "Уездный город" и "Лица уральской национальности".
С Клубом веселых и находчивых у знаменитости связано много приятных воспоминаний. Станислав не любит, когда телеигру распекают.
Звезда сериала "Универ" считает, что КВН внес огромный вклад в становление юмора в стране, где, по его мнению, был только Евгений Петросян "со своей ордой" и шутками, которые не воспринимала молодежь. Станислав Ярушин отметил, что в его время у КВНа не было конкурентов.
Знаменитость подчеркнула, что уважает нынешних звезд юмора – стендап-комиков, которые между тем говорят о КВНе гадости. Ярушин считает, что отечественный стендап расцвел только благодаря телеигре.
Айдар Гараев, участник команды "Союз", с которым беседовал Стас Ярушин, отметил, что Клубом веселых и находчивых недовольны те, кто не смог встроиться в структуру игры. Гараев считает, что в проекте приживались только умеющие работать в команде. Творческие единицы же, не имея других возможностей пробиться, злились на систему.
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