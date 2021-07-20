Впервые увидев, перестала дышать: обнародовано эмоциональное сообщение Карпович самому важному мужчине

Актриса не скрывает своих чувств.

Звезда сериала "Папины дочки" очень привязана к младшему брату Андрею. 20 июля родственник Мирославы Карпович празднует 20-летие. В честь этого события актриса опубликовала эмоциональное сообщение в соцсетях.

В личном инстаграм-аккаунте Мирослава рассказала, как вместе с родственниками забирала маму и новорожденного Андрюшу из роддома. Карпович призналась, что, увидев малыша, перестала дышать от волнения.

"Мама дает мне 5-и килограммовый сверточек😅,Ты смотришь на это сонное чудо, полные слез глаза, дышать невозможно и плакать страшно, Ты все в себе держишь, лишь бы Тебе на лицо не капнуть ни слезинкой, вот Мне доверили ехать с Тобой сзади на машине, я не дышала до самого подъезда, мы зашли внутрь, Ты закопошился, открыл глаза ииии…тут я заплакала.. Две черные пуговички зорко посмотрели на меня… Здравствуй, здравствуй Братик, как же мы долго, очень долго Тебя ждали! (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)" – рассказала звезда сериала "Папины дочки".

Мирослава Карпович отметила, что ее младший брат с годами становится все выше и крепче, между тем она сама почти не изменилась со своего 16-летия. Артистка уверена, что даже в зрелом возрасте, когда ей будет 65, а Андрею 50, она продолжит нежно обращаться к нему, называя всеми "сиропными" словами. Более того, состарившись и, возможно, оглохнув, она будет кричать о любви к брату на улице. Мирослава заранее попросила Андрея не обижаться на нее за это.

"Отныне Ты взрослый Мужчина! Горжусь Тобой!! Очень! У Тебя есть все в этой жизни, чтобы быть Счастливым Человеком! Будь им Андрюш! Люблю Тебя! Мы все Тебя любим! Твоя Старшая Сестра", – трогательно обратилась к самому любимому мужчине на Земле Мирослава Карпович.

Отметим, ранее "Дни.ру" рассказывали о брате звезды сериала "Папины дочки".