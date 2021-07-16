"Вечно Юный Одуван": Карпович публично поглумилась над собственной матерью

Сегодня мама звезды сериала "Папины дочки" празднует свой день рождения. Любящая дочь посвятила имениннице отдельный пост в своем инстаграм-аккаунте и опубликовала серию архивных снимков с мамой. Судя по всему, Мирослава Карпович хотела сказать матери очень трогательные слова, однако начала она с высмеивания прически родительницы.
На первом снимке актриса показала свою маму с пышными кудрями на голове и маленькую себя с недовольным лицом. Карпович отметила, что до сих пор не понимает, как маму, которая всегда учила ее быть женщиной со вкусом, вообще угораздило сделать такую прическу. Знаменитость в шутку предположила, что именно из-за такой прически матери, она, будучи ребенком, не улыбается на некоторых кадрах. Впрочем, позже и она привыкла – со временем такой образ понравился даже требовательной Мирославе.
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Звезда сердечно поблагодарила мать за любовь, терпение, поддержку и чувство юмора. Если мама Мирославы Карпович обладает таким же чувством юмора как дочь, то она, скорее всего, не обидится на безобидное глумление над ее выдающейся прической.
"С Твоим Днем Мой Вечно Юный Одуван!" (Орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.) – написала расчувствовавшаяся актриса.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Мирослава Карпович опубликовала собственные снимки и шокировала народ торчащими костями.
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