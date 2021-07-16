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Шоу-бизнес
"Вечно Юный Одуван": Карпович публично поглумилась над собственной матерью

"Вечно Юный Одуван": Карпович публично поглумилась над собственной матерью

Мирослава Карпович решила поздравить маму с днем рождения через "Инстаграм". Не всем ее поздравление показалось удачным.
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Сегодня мама звезды сериала "Папины дочки" празднует свой день рождения. Любящая дочь посвятила имениннице отдельный пост в своем инстаграм-аккаунте и опубликовала серию архивных снимков с мамой. Судя по всему, Мирослава Карпович хотела сказать матери очень трогательные слова, однако начала она с высмеивания прически родительницы.

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 Мирослава Олеговна Карпович

Мирослава Олеговна Карпович актриса

На первом снимке актриса показала свою маму с пышными кудрями на голове и маленькую себя с недовольным лицом. Карпович отметила, что до сих пор не понимает, как маму, которая всегда учила ее быть женщиной со вкусом, вообще угораздило сделать такую прическу. Знаменитость в шутку предположила, что именно из-за такой прически матери, она, будучи ребенком, не улыбается на некоторых кадрах. Впрочем, позже и она привыкла – со временем такой образ понравился даже требовательной Мирославе.

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Звезда сердечно поблагодарила мать за любовь, терпение, поддержку и чувство юмора. Если мама Мирославы Карпович обладает таким же чувством юмора как дочь, то она, скорее всего, не обидится на безобидное глумление над ее выдающейся прической.

"С Твоим Днем Мой Вечно Юный Одуван!" (Орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.) – написала расчувствовавшаяся актриса.


Ранее "Дни.ру" писали о том, что Мирослава Карпович опубликовала собственные снимки и шокировала народ торчащими костями.

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Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 16 июля 2021, 19:21 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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