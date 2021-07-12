Официально: Кикабидзе снялся в 7 сезоне "Сватов"

На прошлой неделе возобновились съемки сериала "Сваты". Звезды ситкома Федор Добронравов, Анна Кошмал, Татьяна Кравченко и другие встретились перед камерами. На этот раз творческий коллектив работает в Грузии.
Как сообщил журналистам продюсер Сосо Абзианидзе, в седьмой части ленты "Сваты" снялся певец и актер Вахтанг Кикабидзе. Грузинская знаменитость появится в одном из эпизодов. Подробности пока держатся в тайне.
Слухи о том, что 82-летний Вахтанг Кикабидзе работает в "Сватах", появились пару дней назад. В личном микроблоге артистки ситкома Инны Королевой появилось фото с грузинским певцом. Напомним, актриса играет роль Марии – дочери главных героев супругов Будько.
"Мой любимый актер Вахтанг Кикибидзе❤️❤️(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Офигеть оч хорошее фото🔥🔥🔥", "Вахтангу Кикабидзе респект до сих пор смотрю Мимино 👍👍👍👍👍", "Супер, это так неожиданно, такой сюрприз приятный увидеть в сватах Кикабидзе❤️", – рассуждают пользователи Сети.
Как писали "Дни.ру", создателям теленовеллы осталось доснять всего четыре эпизода. По слухам, финальная часть картины выйдет на экраны уже в следующем, 2022 году.
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