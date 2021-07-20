Еле говорит: вид постаревшего Кикабидзе ошарашил публику

Сейчас Вахтангу Кикабидзе 83 года. Артист поздравил с днем рождения своего давнего приятеля Александра Ширвиндта.

Ранее звезда "Мимино" отказалась от гастролей по России, так как была несогласна с политикой страны. К несчастью, такой принципиальный подход сказался на материальном положении знаменитости, а также заставил тысячи поклонников скучать по выступлениями Вахтанга Константиновича.

Недавно стало известно, что Вахтанг Кикабидзе появится в новом сезоне "Сватов". Поклонники ахнули. Многие уже и не ожидали увидеть продолжение киноленты, но создатели решили удивить всех. Сообщалось, что после пандемии материальные вопросы в жизни знаменитого артиста стояли особенно остро, хотя деньги он вовсе не считает самым главным в жизни.

Накануне свой день рождения отметил Александр Ширвиндт. Федор Добронравов решил записать видеообращение. К его словам присоединился и Вахтанг Константинович. К несчастью, за долгие годы без практики, видимо, ему стало тяжело говорить по-русски, что не могли не отметить поклонники. Однако они были невероятно счастливы видеть 83-летнюю звезду.

"О, Вахтанг Кикабидзе, обожаю", "Какое же волшебное поздравление! Вечные", "Самое теплое поздравление", "Ого, ничего себе, какие великие люди", "Вахтанг, уважаемый", "Какие друзья! Как поздравили", "Очень приятно видеть Вахтанга Константиновича", – писали они.

